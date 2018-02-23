Финансы

Новости

Задорнов назвал объем проблемных активов «ФК Открытие»

Банк «ФК Открытие» передаст в специальную банковскую структуру проблемные активы на сумму не менее $10 млрд, сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов в интервью телеканалу Bloomberg.

«Нам нужно около трех-четырех месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее $10 млрд», – сказал Задорнов. Структура, создаваемая под проблемные активы, будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу, пояснил предправления.

Решение о разделении активов на профильные и непрофильные и проблемные будет принято в течение двух-трех недель, добавил Задорнов.

Банк «ФК Открытие» с августа 2017 г. находится на санации у ЦБ. Функции временной администрации выполняет Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 г. председателем правления банка является бывший глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.