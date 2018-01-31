«ФК Открытие» признал нарушение

Владение НПФ и их управляющими компаниями банк назвал «вынужденным и временным»

Сейчас под управлением банка находятся три негосударственных пенсионных фонда Александра Астахова / Ведомости

Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» признал, что допустил нарушение при консолидации пенсионных активов. Сейчас под управлением банка находятся три негосударственных пенсионных фонда (НПФ), которые решено объединить – получившийся фонд станет крупнейшим на рынке.

Одновременно «ФК Открытие» владеет двумя управляющими компаниями, которые инвестируют пенсионные накопления трех его фондов. По закону управляющие компании не могут распоряжаться средствами пенсионных накоплений аффилированных НПФ.

Аффилированность между УК и НПФ стала результатом действий, направленных на урегулирование взаимоотношений между банком и третьими лицами, подчеркнул представитель банка.

«Текущая ситуация является вынужденной и временной, и мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы обеспечить полное соответствие регуляторным требованиям в порядке, установленном законодательством», – заявил он.

В августе 2017 г. ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие», в периметр санации попали и три пенсионных фонда – НПФ РГС, НПФ «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики. А в январе 2018 г. под контроль банка перешли и две компании, управляющие средствами этих НПФ – ООО «Менеджмент консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор». «Эти компании не принадлежали банку «Открытие», не находились под операционным контролем банка и самих пенсионных фондов. Мы в декабре провели соответствующую работу, 15 января УК вошли в периметр группы», – говорил Михаил Задорнов в интервью РБК.

ЦБ отказался от комментариев.

НПФ не имеют права заключать договоры управления с уже аффилированными УК, говорил «Ведомостям» партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Однако сначала ЦБ нужно обнаружить нарушение, отмечал он: потом регулятор может запретить фонду привлекать средства обязательного пенсионного страхования – или предписать разорвать договор.