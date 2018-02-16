Санируемый «ФК Открытие» поможет вкладчикам банка без лицензии

«ФК Открытие» будет выплачивать возмещения вкладчикам московского банка «Финансово-промышленный капитал» Максим Стулов / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) снова допустило санируемый Центробанком банк «ФК Открытие» к выплатам вкладчиков рухнувших банков. «ФК Открытие» будет выплачивать возмещения вкладчикам московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК), говорится в сообщении АСВ. Выплаты вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям, начнутся 21 февраля.

ФПК по величине активов входил в топ-300 российских банков. Размер выплат неизвестен, на 1 января 2018 г. в банке было 1,33 млрд руб. вкладов населения.

29 августа 2017 г. Центробанк объявил о санации «ФК Открытие» при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Незадолго до этого – 23 августа – банк был выбран одним из агентов по выплатам вкладчикам банка «Резерв» в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Россельхозбанк выплачивал страховое возмещение остальным вкладчикам банка. На данный момент страховое возмещение в размере 1,2 млрд руб. получили 2127 вкладчиков.

До этого банк «ФК Открытие» совместно с «ВТБ 24», Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Уралсиб» был выбран в качестве агента по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка «Югра». На данный момент страховое возмещение получили 215 915 человек в размере 172,5 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментария «ФК Открытие».

ЦБ отозвал лицензию банка 9 февраля: регулятор сообщил, что ФПК нарушал законодательство по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил теневые валютно-обменные операции, которые не отражались в отчетности. В ФПК введена временная администрация ЦБ.