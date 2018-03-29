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Почта банк отказался от иска к «Тинькофф банку»

Почта банк отказался от исковых требований к «Тинькофф банку» из-за товарного знака «Лето». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Почта банка. Отказ от требований утвердил Арбитражный суд Москвы.

В сообщении уточняется, что Почта банк отказался от иска после того, как подписал с «Тинькофф банком» лицензионный договор на использование товарного знака «Лето».

Почта банку, созданному на базе «Лето банка», принадлежит этот торговый знак. «Тинькофф банк», в свою очередь, запустил продуктовую линейку Letocard.

Согласно договоренностям, «Тинькофф банк» получил право использовать бренд «Лето», принадлежащий Почта банку, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом за использование товарного знака он должен платить Почта банку. Сумма вознаграждения не раскрывается.

В феврале Почта банк обратился в суд с иском к «Тинькофф банку». Подробности иска не сообщались. Представитель «Тинькофф банка» лишь подтверждал получение иска, отмечая, что он «носит локальный технический характер». Представитель банка тогда выражал надежду, что до судебного рассмотрения дело не дойдет.