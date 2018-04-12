Финансы

Новости

Платежная система «Мир» планирует создать свой сервис бесконтактной оплаты

Российская платежная система «Мир» не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам, поэтому она начала разработку собственного решения для мобильных устройств. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сервис получил условное название «Мир Pay». «Речь о системе, когда вы сможете загрузить образ карты в свой мобильный телефон и расплачиваться им бесконтактно. У нас это сделано с Samsung. C Android и Apple Pay, как собственниками своих технологий и своего “кошелечного решения”, переговоры ведутся. Но мы понимаем, что они могут затянуться», — сказал Комлев.

Проект, по словам гендиректора, будет запущен в 2018 г. Сначала он появится на телефонах с Android.

Комлев также добавил, что сейчас картами «Мир» пользуются около 35 млн человек. Из них самостоятельно, а не по рекомендации работодателя, за картами обратились примерно 3,7 млн.