Visa и Mastercard отстранены от российских технологий

Сейчас на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не указаны среди участников Максим Стулов / Ведомости

Из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Это произошло спустя примерно две недели после вступления. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к «Финтеху». Двое из них говорят, что такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard – иностранные компании. Собеседники «Ведомостей» добавляют, что обоснование исключения компаниям не предоставили.

«Финтех» 12 октября разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Из сообщения также следует, что наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, 29 сентября 2017 г. единогласно проголосовал за принятие новых участников (всего было принято восемь организаций).

«Участие в ассоциации «Финтех» позволит нам объединить усилия по развитию глобальных финтех-решений с ведущими участниками российского рынка», – приводились в сообщении слова гендиректора Visa в России Екатерины Петелиной. «Наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию в России безналичной экономики и внедрению передовых платежных практик и инструментов», – заявлял глава Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексей Малиновский.

Сейчас на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не указаны среди участников. Представитель «Финтеха» в ответ на вопросы «Ведомостей» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard». Представители платежных систем и ЦБ на запрос «Ведомостей» не ответили.

Ассоциация «Финтех» была создана в декабре 2016 г. Ее учредители – ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (НСПК – оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi. За этот год в нее вступили еще 12 участников. Годовой взнос составляет 15 млн руб., плата для ассоциированных членов (имеют право принимать участие в рабочих группах направлений, но не имеют права голоса) – 7,5 млн руб. в год. Руководит ассоциацией гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

Плати по-быстрому 21 декабря наблюдательный совет «Финтеха» выбрал подрядчика для разработки прототипа «Системы быстрых платежей». Платформа позволит физлицам делать переводы между собой, а также совершать платежи в пользу компаний, деньги будут зачисляться за несколько секунд. Переводы можно будет делать по номеру телефона, адресу электронной почты, аккаунту в соцсети. Прототип создаст компания «БПЦ банковские технологии», говорится в пресс-релизе. Программное обеспечение компании, по оценке одного из конкурентов, используется в процессингах примерно 30% российских банков. После тестирования прототипа, запланированного на начало 2018 г., будет выбран создатель платформы. Интерес к проекту выказывали НСПК и «Ростелеком», рассказывали участники ассоциации. Представитель НСПК не подтвердил это и не опроверг, «Ростелеком» на запрос не ответил.

На базе «Финтеха» ведется работа над проектами удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.

Исключение международных платежных систем выглядит разумно, поскольку это банковская ассоциация, в которой к тому же тестируются новые технологии. Поэтому отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, говорит один из участников ассоциации.

Возможно, в ассоциации есть проекты, о которых публично не говорится. Они могут быть связаны, например, с криптографической защитой и другими вопросами безопасности, полагает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Но даже в этом случае можно было просто ограничить доступ к этой информации, а не исключать Visa и Mastercard, продолжает она. По мнению Обаевой, наиболее интересный для этих платежных систем проект – платформа быстрых розничных платежей, тогда как все остальные в меньшей степени относятся к платежам. Но, скорее всего, все наработки, как ранее заявляла ассоциация, в дальнейшем будут доступны рынку, поэтому Visa и Mastercard все равно в будущем смогут ими воспользоваться, заключила Обаева.