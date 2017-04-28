В ассоциацию «Финтех» вошли семь новых участников

Вчера в ассоциацию «Финтех», участником которой среди прочих является Центральный банк и которая является площадкой для разработки и внедрения новых технологий, вошли семь новых игроков. На заседании наблюдательного совета ассоциации «Финтех» вчера было одобрено вступление Райффайзенбанка, «Тинькофф банка», «Ак Барса» и РНКО «Платежный центр» в качестве участников и Ростелекома, Бинбанка и СКБ-банка в качестве ассоциированных членов. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Борис Ким. По его словам, ассоциированные члены не участвуют в управлении, но имеют право пользоваться результатами деятельности ассоциации.

Годовой взнос члена составляет 15 млн руб., плата ассоциированного члена — 7,5 млн руб. в год.

Решение о создании ассоциации «Финтех» было принято в конце декабря 2016 г., ее учредили ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, НСПК и Qiwi. Наблюдательный совет ассоциации возглавляет зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Кроме того, в четверг были утверждены дорожные карты по каждому из четырех направлений работы ассоциации (идентификация и менеджмент цифровой идентичности, развитие технологии распределенного реестра, открытых API, и создание розничного платежного пространства), однако более детальные планы по каждому из проектов в виду их сложности будут обсуждены на отдельных встречах, сказал Ким.

РНКО «Платежный центр» («Золотая корона») рассчитывает участвовать в направлениях, связанных с развитием платежных платформ и технологий, сообщил член ее совета директоров Александр Погудин. «Ак Барс» готов пилотировать и адаптировать новые технологии, сказал руководитель его проектного офиса инновационного развития Дамир Галиев. «Ростелеком» планирует помогать участникам ассоциации формировать и изменять нормативную базу при выводе на рынок новых технологических сервисов, указал директор его продуктового офиса Алексей Шамайко. «Тинькофф банк» готов делиться своим опытом в области финансовых технологий, говорит его представитель.