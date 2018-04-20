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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков из третьей и шестой сотни – «Русского торгового банка" (РТБК) и "Логоса", сообщается на сайте регулятора.

Обе кредитные организации неоднократно нарушали требования законов о регулировании банковской деятельности и нормативные акты регулятора, а также антиотмывочное законодательство, объясняет решение ЦБ.

Кроме того, бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, некоторые заемщики имели признаки связанности с банком, отмечается в сообщении ЦБ. РТБК также не отражал в отчетности реальное положение дел и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию. ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», – указывает ЦБ.

«Логос» в свою очередь проводил валютно-обменные операции без их отражения в отчетности. Также банк неоднократно осуществлял транзакции без обязательной идентификации клиентов. Наконец, по данным ЦБ, в 2018 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции. Ранее регулятор дважды ограничивал «Логос» в проведении отдельных операций, в том числе привлечении вкладов населения.

По размеру активов «Русский торговый банк» на 1 апреля занимал 215-е место в банковской системе России, «Логос» – 514-е. Оба банка зарегистрированы в Москве, являются участниками системы страхования вкладов.