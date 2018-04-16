Население возвращает деньги в банки

Вероятно, часть этих средств сохранилась на депозитах, считает Орлова Андрей Гордеев / Ведомости

За I квартал этого года вклады населения в российских банках увеличились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их размер составил 26,05 трлн руб., отчитался Центробанк. Это данные без учета банков с отозванной лицензией и изменения валютного курса.

Но в январе население вынесло из банков 1,5% вкладов. В феврале и марте граждане, напротив, несли деньги в банки: приток составил соответственно 1,4 и 0,7%. Таким образом, в марте банки полностью компенсировали отток депозитов населения, который произошел в начале года.

Доля валютных вкладов за март не поменялась и составила 20,2%, отмечает регулятор.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист БКС Владимир Тихомиров объясняют рост банковских портфелей вкладов повышением зарплат в госсекторе перед президентскими выборами.

Вероятно, часть этих средств сохранилась на депозитах, считает Орлова. «Но остается вопрос: снимут ли граждане в ближайшие месяцы свои деньги и направят на потребление или сохранят их на счетах, учитывая нестабильную обстановку в мире», – рассуждает она.

«В целом реальные доходы населения немного растут, но тенденция не настолько серьезная, чтобы говорить о том, что у людей появилось много денег, которые они готовы хранить на депозитах», – констатирует Тихомиров. По его словам, говорить об устойчивой тенденции роста вкладов пока преждевременно.

«Скорее всего, индексации были единовременными. Поэтому пока не стоит ждать, что вклады населения будут расти быстрее прошлых ожиданий», – добавляет Орлова. Ее прогноз – рост на 7% по итогам 2018 г.

Приток средств населения в банках происходил, несмотря на снижение ставок вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов для физических лиц в 10 крупнейших российских банках за февраль – март снизилась с 7,08 до 6,53% годовых. Еще в конце прошлого года она составляла 7,33% годовых.

Ключевая ставка ЦБ с начала года снизилась на 0,5 процентного пункта до 7,25%.

«Динамика прошлого года показывает, что депозитные ставки в целом следуют за ключевой, но при этом снижаются чуть медленнее, чем ключевая. Они продолжат снижаться в течение года и в его конце, вероятно, окажутся в диапазоне 5,5–6% в среднем по системе», – говорила ранее главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.