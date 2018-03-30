ЦБ вызвал новую волну снижения ставок вкладов
Доходность рублевых депозитов продолжит падать до конца года
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Максимальная доходность розничных вкладов в подавляющем большинстве крупных банков не превышает 7,5% годовых
Интерпресс / PhotoXPress
После решения совета директоров ЦБ 23 марта снизить ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых как минимум 20% банков из 35 крупнейших по величине привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов.
К примеру, Абсолют банк снизил ставки вкладов в рублях на 0,15–0,45 п. п., СМП банк, Мособлбанк, Росгосстрах банк и Почта банк – на 0,5 п. п. СМП банк до этого предлагал одну из самых высоких розничных ставок – 8% годовых при вложении на 6 месяцев.
Банк «Уралсиб» уменьшил на четверть пункта (до 6,5% годовых) эффективную ставку своего самого доходного вклада «Весенний».
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