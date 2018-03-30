Финансы / Персональные финансы

ЦБ вызвал новую волну снижения ставок вкладов

Доходность рублевых депозитов продолжит падать до конца года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

После решения совета директоров ЦБ 23 марта снизить ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых как минимум 20% банков из 35 крупнейших по величине привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов.

К примеру, Абсолют банк снизил ставки вкладов в рублях на 0,15–0,45 п. п., СМП банк, Мособлбанк, Росгосстрах банк и Почта банк – на 0,5 п. п. СМП банк до этого предлагал одну из самых высоких розничных ставок – 8% годовых при вложении на 6 месяцев.

Банк «Уралсиб» уменьшил на четверть пункта (до 6,5% годовых) эффективную ставку своего самого доходного вклада «Весенний».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике