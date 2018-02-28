Новые банки ЦБ привлекают вклады наперекор рынку
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В январе люди традиционно забирают деньги из банков. В этот раз средства вкладчиков за месяц сократились на 1,5%, сообщал ЦБ. Люди расходуют деньги, после того как в декабре компании перечислили сотрудникам значительные выплаты под конец года, объяснял регулятор. У Сбербанка розничные вклады в январе сократились на 3,1%, у ВТБ – на 0,8%, у Газпромбанка – на 1,5%, у Альфа-банка – на 3,3%, следует из опубликованной вчера отчетности банков.
Сбережения вкладчики забирали не из всех банков. В плюсе оказались в том числе три банка, переданные в прошлом году на санацию в Центробанк. Промсвязьбанк за январь увеличил депозиты населения на 3,6% до 361,3 млрд руб., Бинбанк – на 2% до 506 млрд руб., «ФК Открытие» – на 0,5% до 415,72 млрд руб. Кроме них вклады нарастили Россельхозбанк (+1,45% до 856 млрд руб.) и Московский кредитный банк (+1,8% до 289 млрд руб.).
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