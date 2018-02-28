Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: ЦБ привлекает вкладчиков

Новые банки ЦБ привлекают вклады наперекор рынку

Промсвязьбанк, Бинбанк и «ФК Открытие» в январе нарастили средства населения, несмотря на традиционный отток вкладов в начале года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В январе люди традиционно забирают деньги из банков. В этот раз средства вкладчиков за месяц сократились на 1,5%, сообщал ЦБ. Люди расходуют деньги, после того как в декабре компании перечислили сотрудникам значительные выплаты под конец года, объяснял регулятор. У Сбербанка розничные вклады в январе сократились на 3,1%, у ВТБ – на 0,8%, у Газпромбанка – на 1,5%, у Альфа-банка – на 3,3%, следует из опубликованной вчера отчетности банков.

Сбережения вкладчики забирали не из всех банков. В плюсе оказались в том числе три банка, переданные в прошлом году на санацию в Центробанк. Промсвязьбанк за январь увеличил депозиты населения на 3,6% до 361,3 млрд руб., Бинбанк – на 2% до 506 млрд руб., «ФК Открытие» – на 0,5% до 415,72 млрд руб. Кроме них вклады нарастили Россельхозбанк (+1,45% до 856 млрд руб.) и Московский кредитный банк (+1,8% до 289 млрд руб.).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике