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Дарья Борисяк
Банки
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: ЦБ не подведет вкладчиков

Вкладчики выиграют от нового механизма санации

Без денег населения спасенные банки не смогут перестроить бизнес-модель

О санации «ФК Открытие» и Бинбанка Центробанк объявил в конце лета – начале осени. Их финансовое оздоровление ЦБ рассчитывает закончить за 6–8 месяцев, а уже через 3–4 года продать банки рынку.

За это время регулятору предстоит проделать большую работу. Сначала ЦБ определит размер дыр в банках и сколько капитала в них нужно будет влить, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук, это то, с чем регулятор рассчитывает справиться как раз за отведенные 6–8 месяцев. Но основной этап работы начнется после: влив в банки капитал, предстоит построить для них новые бизнес-модели и это самая сложная задача, продолжает он. Техническая чистка балансов банков и восстановление капитала – самый легкий этап, солидарен аналитик Fitch Александр Данилов. Наиболее сложные вопросы – возврат активов в банки, интеграция (обсуждается вариант слияния «ФК Открытие» и Бинбанка) и построение бизнес-модели, говорит он.

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