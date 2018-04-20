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Райффайзенбанк восстановил работу после сбоя

Райффайзенбанк полностью восстановил работу после сбоя, сообщается на сайте банка. «Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — говорится в сообщении.

Клиенты Райффайзенбанка в пятницу столкнулись с проблемами при снятии средств в банкоматах кредитной организации и оплате покупок. Также не работало мобильное приложение банка. Чем был вызван сбой, представитель банка не уточнил.

Райффайзенбанк — крупный карточный банк, входящий в топ-10 по размеру портфеля кредитных карт по подсчетам Frank RG. Сейчас банк предлагает 11 видов дебетовых карт, в том числе категорий Gold и Platinum, и восемь различных кредиток.