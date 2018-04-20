Клиенты Райффайзенбанка не могут оплатить покупки и снять деньги в банкоматах

Представитель Райффайзенбанка сообщил, что наблюдается «временный технический сбой в работе систем, в кратчайшие сроки все будет восстановлено» Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты Райффайзенбанка не могут снять денежные средства в банкоматах кредитной организации, в этом убедился корреспондент «Ведомостей», который пытался это сделать через банкомат, расположенный в здании на ул. Полковая, 3. Сразу после ввода пин-кода банкомат вернул карту.

«Ваш банк не отвечает. Операция прекращена. Попробуйте повторить операцию через некоторое время», - сообщается на мониторе банкомата Райффайзенбанка.

Представитель Райффайзенбанка сообщил, что наблюдается «временный технический сбой в работе систем, в кратчайшие сроки все будет восстановлено». «Мы оцениваем причины сбоя и количество клиентов, которых он затронул», - сказал представитель банка. Чем вызваны технические сбои, он не уточнил.

Утром в пятницу Twitter банка сообщил, что в работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. В частности, проблемы возникли в работе мобильного приложения банка на iOS, зайти в него утром 20 апреля не удалось.

При этом в Twitter Райффайзенбанка подчеркивается, что сбой «никак не связан» с событиями вокруг Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать в России мессенджер Telegram.

Райффайзенбанк – крупный карточный банк, входящий в топ-10 по размеру портфеля кредитных карт по подсчетам Frank RG, основанным на управленческой отчетности банков. За 2017 г. портфель кредиток Райффайзенбанка вырос на 1 млрд руб. и превысил 15,5 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Сейчас банк предлагает 11 видов дебетовых карт, в том числе категорий Gold и Platinum, и восемь различных кредиток.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) April 20, 2018

Двойные списания с карт

В четверг представитель банка «ФК Открытие» рассказал «Ведомостям», что из-за ошибки одного из банков – участника платежной системы MasterCard у ряда банков происходят повторные списания по картам клиентов. Наличие такой проблемы подтвердили также Альфа-банк и Совкомбанк.

Ошибку допустил банк «Зенит», рассказали корреспонденту «Ведомостей» в колл-центрах Рокетбанка и «Точки» (оба работают через «ФК Открытие», специализируются на бизнесе дебетовых карт и корпоративных карт для предпринимателей), по картам которых также идут двойные списания. Это подтвердил банк – контрагент «Зенита».

Массовых сбоев при обработке операций в процессинговом центре банка не зафиксировано, центр и эквайринговое оборудование работают в штатном режиме, говорил в четверг представитель «Зенита». По его словам, 17 апреля было выявлено «несколько операций, по которым произошло задвоение списаний». На следующий день банк направил информацию об отмене повторных списаний в платежную систему НСПК.