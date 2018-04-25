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Росфинмониторинг обнаружил в офшорных досье махинации российских чиновников

Росфинмониторинг изучил «панамское» и «райское досье», обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – рассказал Чиханчин (цитата по "РИА Новости"). – Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». Чиханчин отметил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

«Панамское досье» появилось после утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca, предоставляющей услуги по регистрации офшоров. Из оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) бумаг стало известно об офшорах, которые контролировали, например, полные тезки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виолончелиста Сергея Ролдугина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и других чиновников и парламентариев, а также 16 российских долларовых миллиардеров.

Основой для «райского досье» стали документы бермудской юридической компании Appleby. Они указали на наличие офшоров у тезок миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Юрия Мильнера, Алишера Усманова, Леонида Михельсона, бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной и других лиц.