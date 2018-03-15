Mossack Fonseca закроется из-за скандала с «панамским досье»

В ноябре 2016 г. финансовый регулятор Британских Виргинских островов оштрафовал местный филиал Mossack Fonseca на $440 000. Компанию наказали из-за отсутствия системы внутреннего контроля для выявления и предотвращения отмывания денег, системы идентификации и проверки клиентов RODRIGO ARANGUA / AFP

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, документы которой стали основой так называемого «панамского досье», прекратит работу в конце марта, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Ухудшение репутации, кампания в СМИ, финансовые трудности и непредсказуемые действия панамских властей нанесли [компании] непоправимый ущерб», — говорится в заявлении.

Financial Times отмечает, что Mossack Fonseca проработала 40 лет. Издание со ссылкой на Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) пишет, что еще в ноябре компания предупредила клиентов о существенном сокращении персонала из-за «неблагоприятной деловой среды» и из-за внесенных в законодательство изменений.

До утечки документов Mossack Fonseca имела представительства в более чем 40 странах и «более 600 сотрудников по всему миру». Сейчас в компании работают не более 50 сотрудников, к концу марта штат будет сокращен до 36 человек. Они будут заниматься административными вопросами и консультировать местные власти и бывших клиентов. В заявлении отмечается, что Mossack Fonseca продолжит сотрудничество с властями.

В 2016 г. журналисты ICIJ опубликовали расследование об офшорных компаниях мировых политиков, бизнесменов и знаменитостей. Базой для него стали более 11 млн документов Mossack Fonseca, попавших к журналистам в результате утечки. Mossack Fonseca была одним из основных юридических консультантов в мире офшоров. В архиве компании собрана информация о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции - от Гонконга до Невады (США).

Расследование, над которым работали более 100 СМИ, получило название «панамское досье». Публикации привели к политическим скандалам по всему миру.

В ноябре 2016 г. финансовый регулятор Британских Виргинских островов оштрафовал местный филиал Mossack Fonseca на $440 000. Компанию наказали из-за отсутствия системы внутреннего контроля для выявления и предотвращения отмывания денег, системы идентификации и проверки клиентов. Как утверждал регулятор, в компании не всегда проводили идентификацию клиентов, услуги которым Mossack Fonseca оказывала на основании запросов третьих лиц. При этом в компании документы по идентификации клиентов не сохраняли.

«Панамская» реакция