Политика

Новости

Работавшая над «панамским досье» журналистка взорвана на севере Мальты

Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция, автор одного из популярнейших антикоррупционных блогов Running Commentary, имевшая отношение к работе над «панамским досье», где раскрывались офшорные счета мировых лидеров, подорвалась на бомбе в арендованном ею автомобиле. Как пишет Malta Independent, где Галиция публиковалась в качестве колумниста, взрыв произошел недалеко от ее дома. За 15 дней до этого она обращалась в полицию с заявлением об угрозах убийства.

Судебный эксперт Энтони Абела Медичи заявил Net News, что, по предварительным данным, бомба была заложена не в машине. Не исключено, что она была взорвана дистанционно. Размер кратера указывает на большую мощность взрывчатого вещества.

«Повсюду мошенники, куда ни посмотри», - это была последняя запись в блоге Галиции, сделанная за полчаса до смерти.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека заявила, что страна шокирована гибелью журналистки. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, оказавшийся в центре одного из последних расследований Галиции, осудил ее убийство, назвав его «варварским нападением на свободу прессы», передает Reuters. По его словам, ФБР согласилось участвовать в расследовании, американские эксперты прибудут на остров в ближайшее время.

«Панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 г. Оно было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как следует из документов, помогала клиентам уклоняться от налогов.