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Политика
Новости

Работавшая над «панамским досье» журналистка взорвана на севере Мальты

Ведомости
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Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция, автор одного из популярнейших антикоррупционных блогов Running Commentary, имевшая отношение к работе над «панамским досье», где раскрывались офшорные счета мировых лидеров, подорвалась на бомбе в арендованном ею автомобиле. Как пишет Malta Independent, где Галиция публиковалась в качестве колумниста, взрыв произошел недалеко от ее дома. За 15 дней до этого она обращалась в полицию с заявлением об угрозах убийства.

Судебный эксперт Энтони Абела Медичи заявил Net News, что, по предварительным данным, бомба была заложена не в машине. Не исключено, что она была взорвана дистанционно. Размер кратера указывает на большую мощность взрывчатого вещества.

«Повсюду мошенники, куда ни посмотри», - это была последняя запись в блоге Галиции, сделанная за полчаса до смерти.

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека заявила, что страна шокирована гибелью журналистки. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, оказавшийся в центре одного из последних расследований Галиции, осудил ее убийство, назвав его «варварским нападением на свободу прессы», передает Reuters. По его словам, ФБР согласилось участвовать в расследовании, американские эксперты прибудут на остров в ближайшее время.

«Панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 г. Оно было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как следует из документов, помогала клиентам уклоняться от налогов.

Бизнес
Новости

ФАС обеспокоена ростом цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспокоена резким ростом стоимости авиабилетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина служба в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

«Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — уточняется в сообщении.

В ФАС надеются, что другие авиакомпании в ближайшее время предоставят полные и исчерпывающие ответы.

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Авто
Новости

Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру

Reuters
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Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает Reuters со ссылкой на автопроизводителя Daimler AG.

Около 400 000 машин будет отозвано в Великобритании, еще 495 000 автомобилей - в США, не менее 76 000 - в Канаде и несколько сотен тысяч - в Германии. Речь идет о машинах класса A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов, выпускаемых с 2012-го по нынешний год.

Эксперты пришли к выводу, что подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Несколько водителей уже получили незначительные травмы. Смертельных случаев не было.

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Политика
Новости

Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты

Интерфакс
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Задержанные в Москве и Махачкале в конце прошлой недели четыре боевика готовили теракты и покушения на полицейских, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

«Ими оказались Хидирнаби Казуев 1998 г. р. (исламское имя Кудама), Самир Ибрагимов 1986 г. р. (Хамза), Габибула Халдузов 1987 г. р.; Альберт Хасболатов (Аюб)», - назвал их имена источник. По его словам, Халдузов был задержан в столице, другие трое - в Махачкале. По мнению следствия, Халдузов является главарем ячейки, общался «с помощью интернет-приложения «Телеграм» с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).

Четверо мужчин были задержаны 13 и 14 октября в Москве и Махачкале. Они выходцы из Дагестана. Как сообщалось ранее, полицейские также обезвредили три взрывных устройства, обнаруженных в одном из недостроенных домов в Махачкале.

«Взрывчатка принадлежала задержанным боевикам. Бомбы с помощью интернета изготовил самый младший в этой банде - Казимов», - рассказал источник. По его словам, изначально были собраны пять бомб, две из них - с мелким зарядом на пробу. «Три более мощные боевики хранили для совершения терактов во время проведения крупного мероприятия в столице Дагестана», - добавил он.

Боевики также признались, что после совершения теракта они планировали напасть с ножами на полицейских в одном из городских парков Махачкалы.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 17 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

главная еда россиян – макароны и хлеб;

семь технологий изменят наши представления о еде;

нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер начал с воровства идей у психологов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российские вузы не поднимаются высоко в рейтингах

и статью на полосе «Комментарии»: каково место женщин в российской политике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Бизнес
Новости

Шишханов собирается выйти из совета директоров «М.видео»

Ведомости
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Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов планирует выйти из состава совета директоров «М.Видео». Об этом говорится в документах, размещенных на портале раскрытия корпоративной информации.

«Рассмотрев заявление о выходе из состава совета директоров ПАО “М.Видео”, поступившее от члена cовета директоров общества Шишханова М. О., созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей», - отмечается в документе.

Стиль жизни
Новости

Стали известны дата и место похорон актера Марьянова

РИА Новости/Ведомости
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Похороны актера театра и кино Дмитрия Марьянова состоятся 18 октября на Химкинском кладбище. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агента актера.

Панихида по Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, добавила она.

Марьянов ушел из жизни в воскресенье в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Финансы
Новости

ВТБ докапитализирует дочерний банк в Армении на 1,2 млрд рублей

Ведомости
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Совет директоров ВТБ, заседание которого прошло 16 октября, принял решение о докапитализации дочернего банка в Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра раскрытия информации.

Уставной капитал дочернего банка ВТБ будет увеличен на сумму не более 10 млрд армянских драмов (порядка 1,2 млрд руб.) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. При этом банк ВТБ может приобрести не более 925 925 таких бумаг по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армении и уставом дочернего банка ВТБ. «Доля банка ВТБ в уставном капитале ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» сохранится в размере 100%», – отмечается в сообщении.

Политика
Новости

«Левада-центр»: большинство россиян поддерживают участие женщин в политике

Интерфакс/Ведомости
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Большая часть россиян (71%) выступает за участие женщин в политике, 24% - против этого. Об этом рассказали «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Социологи пришли к выводу, что 60% россиян хотели бы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Против этого выступил 31% респондентов.

При этом только 34% россиян хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом страны стала женщина, каждый второй (53%) этого не хочет, а 14% затруднились с ответом.

Политика
Новости

В ДНР сообщили о задержании причастных к гибели Моторолы

Ведомости
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил в понедельник о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По информации Захарченко, в скором времени МВД ДНР выступит с заявлением о ходе расследования гибели Моторолы. Он добавил, что почти все, кто причастен к его гибели, задержаны. Не пойман только один человек, уточнил Захарченко.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

В апреле в министерстве госбезопасности ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы. По данным ведомства, им является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Политика
Новости

Шойгу: операция в Сирии близится к завершению

ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная операция в Сирии подходит к завершению. Есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, сказал он во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией», - уточнил он. По его словам, вопросов накопилось много. «Главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», - добавил Шойгу.

Шойгу предложил израильскому коллеге также обсудить ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Он поблагодарил Либермана за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности. «Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 г. Обязательно направим вам приглашение», - сказал Шойгу.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин встретится с основателем Alibaba Джеком Ма на сессии «Валдайского клуба»

ТАСС
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Российский президент Владимир Путин и основатель Alibaba Джек Ма будут участвовать в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин и Джек Ма увидятся на сессии», - сказал он.

Ранее китайский бизнесмен уже встречался с российским лидером на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 г.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи. Его тема - «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Ранее Песков заявлял, что Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме.

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