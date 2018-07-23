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АСВ хочет взыскать с бывшего руководства банка «Российский кредит» 12 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит» более 12 млрд руб. Об этом говорится в заявлении АСВ. На момент написания материала в картотеке суда иска не было.

АСВ утверждает, что подало заявление о взыскании убытков с основного собственника банка Анатолия Мотылева, предправления банка Петра Ушанова, а также членов правления Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева, Виктора Ускова.

Они принимали решения о предоставлении кредитов юрлицам, которые не вели хозяйственную деятельность, сопоставимую с масштабами кредитования, а также не обладали имуществом и доходами, необходимыми для выплаты кредитов, пришло к выводу АСВ. Кроме того, указанные топ-менеджеры принимали решения о расторжении договоров ипотеки и отчуждении ликвидных ценных бумаг.

Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 г.: ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Суд признал все кредитные организации банкротами.

Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорил «Ведомостям» представитель Следственного комитета летом 2016 г. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании, писал «Коммерсантъ».