АСВ требует взыскать с Анатолия Мотылева более 33 млрд рублей

Бывший владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев Валерий Волков / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит Арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего владельца банка «Российский кредит» 33,29 млрд руб., говорится в сообщении на сайте агентства. Заявление госкорпорация как конкурсный управляющий банка подала 17 апреля, сказано там.

В период с 2014 по 2015 г. Мотылев совершал сделки, которые причинили банку ущерб более чем на 33,29 млрд руб., указало АСВ. «Российский кредит» выдавал кредиты юрлицам, деятельность которых была несопоставима с размером кредита и которые не обладали собственным имуществом и доходами для обслуживания задолженности, пишет АСВ. Кроме того, в это же время произошло отчуждение ликвидных ценных бумаг, что имело признаки выведения активов в преддверии отзыва у банка лицензии, указало агентство.

Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 г.: ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Суд признал все кредитные организации банкротами.

ЦБ в октябре 2015 г. оценивал дыру в «Российском кредите» в 111 млрд руб.: у банка были активы на 39 млрд руб., а обязательства – более чем на 150 млрд руб. Еще около 40 млрд руб. приходится на дыру в оставшихся трех банках.

В феврале Арбитражный суд Москвы признал Анатолия Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорил «Ведомостям» представитель Следственного комитета летом 2016 г. Мотылев уехал из России и проживает в Великобритании, писала газета «Коммерсантъ».

Ранее Мотылев владел банком «Глобэкс», санация которого в 2008 г. обошлась государству в 87 млрд руб. В 2009 г. этот банк забрал ВЭБ за символические 5000 руб.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя АСВ.