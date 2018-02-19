Суд признал банкротом экс-владельца банка «Российский кредит»

В.Волков / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего бенефициара «Российского кредита» Анатолия Мотылева, передает «РИА Новости» из зала суда.

Суд назначил процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов экс-банкира включены долги более чем на 22,5 млрд руб., большая их часть возникла из поручительства банкира по займам «Российского кредита».

Мотылев признан банкротом по иску офшора «Флауари девелопментс лимитед» с Британских Виргинских островов на 974 млн руб. С января 2017 г. Мотылев проходил реструктуризацию долгов. Заявление о банкротстве Мотылева ранее направлял другой виргинский офшор – «Камилла пропертиз лимитед», однако впоследствии компания отозвала заявление. Обанкротить бизнесмена пыталось и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Наконец, в ноябре 2016 г. Мотылев сам пытался инициировать собственное банкротство.

Мотылев являлся владельцем лишившегося лицензии и обанкротившегося в 2015 г. банка «Российский кредит». Дыра в капитале банка оценивалась в 111 млрд руб., общие требования кредиторов превысили 123 млрд руб.

В подконтрольную Мотылеву банковскую группу также входили «Тульский промышленник», АМБ-банк и М-банк. Отзыв лицензии у банков Мотылева стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ до краха «Югры». Помимо банков ЦБ также аннулировал лицензии в семи подконтрольных Мотылеву НПФ с 50 млрд руб. пенсионных накоплений.

После развала финансовых организаций Мотылев исчез из публичного поля. Летом 2016 г. представитель Следственного комитета подтвердил «Ведомостям», что против Мотылева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Речь может идти о махинациях на свыше чем 1 млрд руб. в подконтрольном Мотылеву М-банке.

В феврале и марте 2016 г. Басманный суд санкционировал обыски и выемки в квартирах и домах Мотылева, писал «Коммерсантъ». По словам источника издания, после обысков на все российское имущество и активы экс-банкира, а это несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья, Басманный райсуд наложил арест с целью погашения возможного ущерба по ходатайству следствия. Позднее, 23 мая, Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу Мотылева, сняв арест с небольшой части имущества банкира.