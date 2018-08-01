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Банки попросили ЦБ изменить критерии связанности заемщиков

Ассоциация российский банков (АРБ) предлагает Центробанку скорректировать критерии экономической связанности заемщиков. Организация направила соответствующее письмо зампреду ЦБ Василию Поздышеву.

ЦБ в июне выпустил проект указания, где перечислил критерии экономической связанности заемщиков. Они используются для расчета норматива Н6, который ограничивает риски на одного заемщика или группу связанных заемщиков 25% капитала банка.

В частности, ЦБ намерен считать заемщиков банков связанными, если у одного из них 20% активов представлены требованиями к другому. В АРБ полагают, что под этот критерий могут попасть заемщики, не связанные ни прямо, ни косвенно, а просто являющиеся друг для друга значимыми контрагентами. Банкиры предлагают либо исключить этот критерий, либо применять его только тогда, когда такая структура активов сохраняется на протяжении не менее четырех лет.

Еще одним критерием является последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или экономического цикла. АРБ обращает внимание на то, что доля продукта и выручки от его реализации может быть разной и незначительной. Кроме того, в небольших регионах заемщики зачастую участвуют в реализации одного бизнес-проекта, и введение этого критерия затруднит кредитование заемщиков, ни прямо, ни косвенно не связанных друг с другом, отмечает АРБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня указывала, что высокая концентрация кредитного риска на группу связанных заемщиков является проблемой российского банковского сектора. Многие банки искренне считают, что лучше быть основным либо единственным кредитором, но если долговая нагрузка заемщика велика, то это угрожает устойчивости банка, он становится заложником клиента и вынужден соглашаться на реструктуризации, отказываться от взыскания залогов или использования поручительств, объясняла Набиуллина.