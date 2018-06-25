Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: ЦБ развяжется с частниками
ЦБ снизит зависимость банков от бизнеса ключевых клиентов
Регулятор определил 16 признаков экономических связей заемщиков
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Сотрудники службы надзора смогут опираться не только на публичные критерии, но и на свои мотивированные суждения, сказано в проекте другого указания ЦБ
Евгений Разумный / Ведомости
ЦБ 22 июня выпустил проект указания, где перечислил критерии экономической связанности заемщиков. Критерии будут использованы для расчета норматива Н6, который ограничивает 25% капитала банка риски на заемщика или группу связанных заемщиков.
Участие в капитале заемщиков госкорпорации или органа власти – по нынешней инструкции ЦБ – не позволяет признать заемщиков связанными. В ЦБ на вопрос, как будет определяться связанность госкомпаний, ответили, что новый проект не содержит изъятий.
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