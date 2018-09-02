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Фонд Сбербанка инвестировал в стартап по борьбе с отмыванием денег

Венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию Fort Ross Ventures, под управлением которой находится фонд.

ThetaRay работает над решениями, которые направлены на предотвращение различных финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество, а также на защиту компаний от кибератак, рассказал партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский. Он отметил, что это первая инвестиция фонда после его открытия.

Какую сумму вложил фонд Сбербанка в израильский стартап, не уточняется. ThetaRay недавно завершила привлечение финансирования, в ходе которого ей удалось получить инвестиции на сумму более $30 млн. Помимо SBT Venture Fund II в компанию вложились международная венчурная компания Jerusalem Venture Partners, американская корпорация General Electric, израильский Bank Hapoalim, израильская краудфандинговая платформа OurCrowd, американский Silicon Valley Bank.

Объем фонда SBT Venture Fund II составляет $200 млн. Он ориентирован на сферы финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. Сбербанк инвестировал в фонд менее половины средств, остальные средства привлечены от сторонних частных инвесторов.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил, что банк уделяет большое внимание кибербезопасности. В июле он сообщил, что хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. При этом Греф отметил, что клиенты банка защищены не так хорошо и в 3-4% случаев кибератак на них хакеры добиваются своей цели.

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