Путин пришел на конгресс Сбербанка по кибербезопасности

Конгресс проходит впервые Михаил Метцель / ТАСС

Владимир Путин в пятницу днем выступил на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком. Конгресс проходит впервые.

«Как и другие страны, Россия сталкивается с вызовами в сфере кибербезопасности: в I квартале 2018 г. число кибератак на российские ресурсы возросло на треть (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», – рассказал Путин, заметив, что борьба за кибербезопасность – государственная задача. «Нужно объединить усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан», – призвал он.

В России есть программа конкретных мер для обеспечения кибербезопасности: предстоит выработать новые решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде – нужно создать правовые условия, чтобы повысить оперативность реагирования оперативных служб на такие угрозы, сказал Путин.

Кроме того, будет реализована инициатива бизнеса по созданию автоматизированной системы обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве, добавил президент. Эта система позволит лучше координировать действия операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с правоохранительными органами во время кибератак, пояснил он.

«Будем стремиться, чтобы действующие в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию», – заявил президент. Но не в ущерб конкуренции, добавил он: речь идет о конкурентоспособных продуктах, соответствующих самым высоким запросам потребителей.

Также российские власти намерены развивать систему международного обмена информацией о киберугрозах, сказал Путин: «В ближайшее время правительство должно определиться со структурой, которая будет отвечать за эту работу».

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка