Технологии / Интернет и digital

Майнеры криптовалют стали самыми злостными хакерами

Самая популярная программа атаковала 23% организаций в мире
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Компании по всему миру все чаще подвергаются хакерским атакам недобросовестных майнеров криптовалют, сообщила израильская компания Check Point, специализирующаяся на информационной безопасности. Три варианта вредоносного софта криптомайнеров вошли в десятку главных кибервредителей в январе 2018 г., заявляют специалисты Check Point Software Technologies, – и атаки именно майнеров стали самыми распространенными хакерскими атаками на организации.

Бурный рост хакерской активности криптомайнеров особенно заметен в последние три месяца, говорит руководитель направления Check Point Майя Горовиц. Компаниям сложно противостоять атакам майнеров – они заходят с обычных веб-сайтов, продолжает Горовиц: злоумышленники присоединяют компьютеры жертв к огромной сети, в которую таким образом включена уже масса компаний.

Эксперты Check Point выделили самый популярный хакерский софт среди майнеров: Coinhive добывает криптовалюту Monero без ведома пользователя компьютера, когда пользователь просто посещает сайты в интернете.

Monero входит в число самых популярных криптовалют – в частности, из-за полной анонимности транзакций, сообщала «Лаборатория Касперского». На сайте криптовалюты сказано, что она конфиденциальна и безопасна, защищена от «посторонних глаз».

В январе 2018 г. именно Coinhive атаковал 23% всех организаций в мире. 21% организаций до сих пор заражены вторым по популярности видом софта Fireball – он захватывает контроль над браузерами, его можно использовать для загрузки любого вредоносного программного обеспечения.

Утром в среду другая компания из сферы кибербезопасности – RedLock объявила, что от тайного майнинга пострадала компания Tesla. Во многих компаниях тайно майнят и сами сотрудники. В начале февраля на сотрудников-майнеров в Сбербанке жаловался Герман Греф, а в октябре – ноябре 2017 г. попытки майнить на корпоративном оборудовании пресекала «Транснефть», говорил вице-президент компании по безопасности Владимир Рушайло.

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