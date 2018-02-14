Дерипаска заработает на майнерах

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Майнеры диверсифицируют портфель клиентов En+ Евгений Разумный / Ведомости

Группа En+ Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах криптовалют. В 2018 г. совокупный спрос майнеров на электричество компании может составить 100 МВт, сообщил «Ведомостям» гендиректор En+ Максим Соков. По его словам, сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм (единых вычислительных комплексов для добычи криптовалют. – «Ведомости»). Они и выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнил Соков. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных – китайских, американских, сообщил он.

Речь идет о пяти площадках. Мощность Усть-Илимской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 3840 МВт, а теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 525 МВт. В Братске у En+ есть ГЭС мощностью 4500 МВт. В Иркутске же две площадки: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

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