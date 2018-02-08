Россияне стали чаще продавать оборудование для майнинга криптовалют

По данным Avito, количество объявлений на эту тему выросло в январе больше чем на 60%

При низком курсе биткойна предложение купить майнинговое оборудование растет Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С начала года количество объявлений на сайте Avito о продаже оборудования для майнинга криптовалют выросло на 62%, говорится в пресс-релизе интернет-площадки. Сейчас на сайте Avito около 14 000 объявлений о продаже оборудования для майнинга, а в течение января их было 23 000. Столько же было за весь III квартал 2017 г.

При этом спрос на оборудование для добычи криптовалют невелик. По данным Avito, из 23 000 объявлений в январе сделки прошли всего по 1525 объявлениям, то есть в 6,6% случаев. Похожая платформа «Юла» не смогла предоставить данные о количестве объявлений за последнее время. По ее данным, спрос на один из видов оборудования для майнинга (AntMiner) в январе упал на 34%.

Представители Avito и «Юлы» связывают рост предложений о продаже оборудования для майнинга с курсом биткойна. Еще 11 января биткойн стоил около $15 000, а уже шестого февраля ненадолго упал ниже $6000, по данным Coin Market Сap. Вечером в четверг, 8 февраля, курс колебался около $8500.

Предлагая «вторичные» комплектующие, продавцы выкладывают объявления со средней ценой около 170 000-175 000 руб., отмечает представитель Avito. В январе же реальные пользователи Avito покупали оборудование по цене около 126 000 руб. Однако представитель «Юлы» рассказывает, что на этом сервисе средняя цена предложения по купле-продаже майнингового оборудования в январе росла и достигла 214 000 руб., хотя количество сделок сокращается.

При низком курсе биткойна предложение купить майнинговое оборудование растет, а срок его окупаемости растягивается до 10 месяцев, соглашается эксперт по криптовалютам Тимофей Ра. По его мнению, чтобы «вторичное» оборудование проработало так долго, нужно разбираться в его технических характеристиках, а также проверить его рабочее состояние при покупке, а это довольно сложно. В результате неопытный покупатель может неверно рассчитать окупаемость и заключить невыгодную сделку, заключает Ра.

Первая ферма для майнинга была продана на Avito еще в 2013 г., вспоминает представитель Avito. По ее словам, ажиотаж вокруг оборудования для майнинга криптовалют на Avito начался в июне 2017 года: тогда пользователи искали его в 14 раз чаще, чем в мае. Неизвестно, как работает это оборудование и чего от него ждать даже в течение нескольких недель, говорил о готовых фермах старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов.