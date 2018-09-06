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Костин назвал сроки завершения сделки по покупке «Возрождения»

ВТБ по-прежнему планирует закрыть сделку по покупке банка «Возрождение» в сентябре, сообщил журналистам президент ВТБ Андрей Костин.

«С "Возрождением" мы считаем, что сделка будет закрыта в сентябре, если не появятся какие-то новые обстоятельства. В целом команду мы уже высадили, документ у нас на подписании. Если не будет арестов [активов]. На сегодня сделка идет полным ходом, мы сейчас готовим все корпоративные решения со стороны ВТБ», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

Зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, в свою очередь, отметил, что ВТБ будет приобретать только «очищенные» акции.

В августе Высокий суд Лондона заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе акции «Возрождения», но затем снял арест. ВТБ готов приобрести «Возрождение» только в том случае, «если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», подчеркивал представитель ВТБ.

Продать «Возрождение» ЦБ потребовал от Ананьевых после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка, разрешив братьям оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.