Новости
Финансы
Новости

Костин назвал сроки завершения сделки по покупке «Возрождения»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ по-прежнему планирует закрыть сделку по покупке банка «Возрождение» в сентябре, сообщил журналистам президент ВТБ Андрей Костин.

«С "Возрождением" мы считаем, что сделка будет закрыта в сентябре, если не появятся какие-то новые обстоятельства. В целом команду мы уже высадили, документ у нас на подписании. Если не будет арестов [активов]. На сегодня сделка идет полным ходом, мы сейчас готовим все корпоративные решения со стороны ВТБ», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

Зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, в свою очередь, отметил, что ВТБ будет приобретать только «очищенные» акции.

В августе Высокий суд Лондона заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе акции «Возрождения», но затем снял арест. ВТБ готов приобрести «Возрождение» только в том случае, «если актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий и требований», подчеркивал представитель ВТБ.

Продать «Возрождение» ЦБ потребовал от Ананьевых после санации принадлежавшего им Промсвязьбанка, разрешив братьям оставить себе максимум 10%. Братья разделили бизнес: банковский остался у младшего, Дмитрия.

Экономика
Новости

Бывший министр по делам Крыма перейдет на работу в Счетную палату

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший замруководителя аппарата правительства Олег Савельев возглавит аппарат Счетной палаты, сообщили «Интерфаксу» в аппарате контрольного ведомства Алексея Кудрина.

В четверг премьер Дмитрий Медведев освободил Савельева от должности в правительстве. Савельев ранее также занимал пост министра по делам Крыма. Это ведомство просуществовало чуть более года: с марта 2014 г., когда полуостров вошел в состав России, до июля 2015 г., когда завершился период интеграции нового региона.

В 2008-2014 гг. Савельев был замминистра экономического развития, а перед этим работал в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Ранее аппаратом Счетной палаты руководил Юрий Воронин, который в июне стал советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а в августе – финансовым омбудсменом.

10 цитат нового председателя Счетной палаты

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Котировки владельца Snapchat упали до рекордно низкой отметки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки компании Snap, владельца популярного мессенджера Snapchat, в четверг упали до рекордно низкой отметки со времени IPO в марте 2017 г. Акции Snap, размещенные по $17, сегодня стоили меньше $10 – $9,84, пишет CNBC.

Котировки Snap падают несколько сессий подряд, только на этой неделе они опустились на 9%.

Акции соцсетей сейчас находятся под давлением: накануне котировки Twitter упали на 6% после того, как гендиректор сервиса Джек Дорси вместе с операционным директором Facebook Шерил Сандберг были вызваны в комитет конгресса США. Они отвечали на вопросы сенаторов о мерах борьбы в интернете с политическим уклоном, о защите цифровой безопасности и от злоупотреблений на их платформах.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Путин внес поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», - цитирует Турчака «РИА Новости».

По его словам, фракция «Единой России» обеспечит принятие президентских поправок. Кроме того, обладающая большинством в Госдуме «Единая Россия» примет собственные поправки к законопроекту. «Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки "Единой России", - сказал Турчак.

Представителем президента в Госдуме при рассмотрении поправок во втором чтении Путин назначил вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову. На парламентских слушаниях после первого чтения законопроект представлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Резонансный правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России Госдума одобрила в первом чтении 18 июля 2018 г.

29 августа Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил несколько смягчить законопроект, оставив его неизменным по сути. Так, возраст выхода на пенсию для женщин уменьшается до 60 лет вместо 63 - таким образом, общий пенсионный возраст увеличится для них на пять лет. Для мужчин новый пенсионный возраст не снижен - это 65 лет.

Кроме этого вводится ряд льгот. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре, для тех, у кого больше пяти детей, пенсионный возраст не меняется – 50 лет. Люди, которые по действующему законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это за полгода до достижения нового пенсионного возраста. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, снижается на три года: до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, ЖКХ и транспорту будут предоставляться по действующему сейчас пенсионному возрасту – их получат люди предпенсионного возраста, который увеличится с двух до пяти лет.

Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода – это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Турчак отметил, что за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд руб.

В четверг, 6 сентября, в Госдуму также были внесены президентские поправки к законопроекту о пенсионной реформе. В конце августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности поднять возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

В июне правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. 19 июля нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

«Единая Россия» предложила депутатам добровольно отказаться от повышенных пенсий

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных льгот, сообщил журналистам секретарь партийного генсовета Андрей Турчак.

«Законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций, – объяснил Турчак суть поправки (цитаты по "Интерфаксу"). – Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям».

«В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным», – добавил Турчак. Он назвал это «правильным и справедливым шагом».

Среди прочих поправок единороссы предлагают направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

Турчак в первый раз озвучил предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев 20 августа на совместном заседании генсовета и руководителей думской фракции «Единая Россия», посвященном пенсионной реформе. Тогда он не говорил о том, что эта мера будет носить добровольный характер.

Согласно информации на сайте Госдумы, среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. Это сумма до уплаты подоходного налога, то есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб. 

В 2017 г. среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий –13 304 руб., следует из данных Росстата.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Прокуратура передала в СК материалы об охоте главы Иркутской области на медведя

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура Иркутской области направила в областное управление СКР материалы «для решения вопроса об уголовном преследовании» людей, которые оказались на видео охоты на медведя, в том числе губернатора региона Сергея Левченко, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное преследование может быть начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

Видеозапись была выложена ранее в сентябре. На ней Левченко и сопровождающие его люди пристреливает ружье, затем показана берлога медведя, раздаются выстрелы. Один из группы людей жмет руку губернатора и спрашивает: «Ну что, достигли вы цели?» В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили РБК, что охота Левченко была лицензированной.

9 сентября, в единой день голосования, в Иркутской области пройдут выборы в законодательное собрание.

Левченко является одним из двух российских губернаторов-коммунистов. Он был избран в сентябре 2015 г. по итогам двух туров. В октябре того же года против сына главы региона Андрея Левченко возбудили дело об уклонении от налогов.

Бизнес
Новости

«Газпром» договорился о строительстве электростанции на газе во Вьетнаме

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сегодня в Сочи предправления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон и председатель Народного комитета провинции Куангчи Нгуен Дык Чинь подписали меморандум о реализации интегрированного проекта «Разработка месторождения Бао Ванг — строительство электростанции в провинции Куангчи».

На подписании присутствовали президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Проект предусматривает поставку газа с месторождения Бао Ванг (открыто совместной операционной компанией «Газпрома» и Petrovietnam «Вьетгазпром») на электростанцию, которую будут строить в центральной части Вьетнама. Согласно меморандуму, месторождение подлежит доразведке, по результатам которой будет приниматься решение о его дальнейшей разработке.

«Газпром» совместно с Petrovietnam с 2000 г. ведет геологоразведку на блоке 112, получив там промышленный приток газа (на структурах Бао Ванг и Бао Ден суточные дебиты скважин составили 400 000 и 300 000 куб. м соответственно). Теперь компании приступают к промышленному освоению месторождений.

«Новый совместный проект позволит повысить экономическую эффективность нашей деятельности по освоению и реализации углеводородов в республике. Кроме того, проект будет стимулом для развития инфраструктуры всего центрального региона Вьетнама, экономической зоны «Донг Нам» и сохранения экологического баланса за счет использования чистого вида топлива», — сказал Миллер.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Еврокомиссия одобрила покупку Apple сервиса Shazam

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еврокомиссия одобрила приобретение компанией Apple сервиса Shazam по распознаванию мелодий и изображений.

«Еврокомиссия одобрила предлагаемое приобретение Shazam американской компанией Apple в соответствии с законодательством ЕС о слиянии... Проведя тщательный анализ данных Shazam о пользователях и музыке, мы установили, что приобретение этой компании Apple не приведет к ограничению конкуренции на рынке стриминговой цифровой музыки», - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Сделка, объявленная в декабре 2017 г., была приостановлена регулятором для изучения по запросу нескольких стран - Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции. Они опасались, что после покупки Apple приложение Shazam перестанет давать ссылки на конкурирующие с Apple Music музыкальные сервисы вроде Spotify, Pandora и YouTube. Планов развития сервиса Apple пока не раскрывала.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Нью-Йорк уступил первое место в рейтинге городов по числу мультимиллионеров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нью-Йорк по итогам 2017 г. уступил Гонконгу первое место в списке городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн, следует из отчета компании Wealth-X.

По ее данным, количество мультимиллионеров в Гонконге выросло за год на 31% - до 10 010 человек. В Нью-Йорке их количество составило 8865 человек, этот город показал самый маленький прирост богатых людей среди всех городов, которые оказались в топ-10 городов, - 7%. В списке значатся еще четыре американских города — Лос-Анджелес (5250 человек), Чикаго (3255 человек), Сан-Франциско (2820 человек) и Вашингтон (2735 человек).

Помимо них в список попали два японских города – Токио (3-е место, 6785 человек) и Осака (10-е место, 2730 человек), а также Париж (5-е место, 3950 человек) и Лондон (6-е место, 3830 человек).

Среди стран с наибольшим количеством мультимиллионеров первое место уверенно занимают США, где живет почти 80 000 человек с состоянием не менее $30 млн. Второе и третье места заняли Япония и Китай; в них проживают 17 915 и 16 875 мультимиллионеров соответственно, причем последний по сравнению с предыдущим годом показал рост богатства в 32,8%.

В 2017 г., как отмечает Wealth-X, количество мультимиллионеров в мире выросло на 12,9% до 255 810 человек. Их общее состояние за год увеличилось на 16,3% до $31,5 трлн. Количество богатых женщин перевалило за отметку в 35 000, их доля в рейтинге достигла 13,7%.

Технологии
Новости

В Совете Федерации узнали о реакции Google на предупреждение Роскомнадзора

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила сведения о том, что представители компании Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами относительно ее возможного вмешательства во внутренние дела России. «Обсуждение... позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны названной американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются», - сказал председатель комиссии, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

На этой неделе сразу несколько российских ведомств, включая Роскомнадзор и Центризбирком, направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября. Соответствующая реклама публиковалась на видеохостинге Youtube, принадлежащем Google.

13 сентября комиссия вернется к данной теме и примет официальное решение, пообещал Климов. «В случае неисполнения законных требований реакция российской стороны будет адекватная, хотя не обязательно публичная», – цитирует сенатора пресс-служба Совета Федерации.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Нефтяники попросили увеличить компенсацию за продажу топлива внутри страны

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Мы [параметрами] довольны и на цифрах готовы показать, что они тоже должны быть очень ими довольны. А если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», – сказал Сазанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин придерживается мнения, что нагрузка должна быть распределена между государством и нефтяниками в пропорции 50/50. «Компании настаивают, чтобы мы на 100%, полностью компенсировали разницу между ценой внутреннего рынка и ценой на экспорт. Мы говорим, конечно, у государства есть дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом, но у них он тоже есть», – указал Сазанов. По его словам, предложение нефтяных компаний сместит распределение налоговой нагрузки до 55/45 между государством и компаниями.

Минфин не видит объективных аргументов для корректировок надбавки, подчеркнул Сазанов. «Если бы нефть была $100 [за баррель] и курс как сейчас, я бы еще мог понять какие-то их жалобы, но даже при сегодняшней нефти и сегодняшнем курсе все в порядке», – заключил он.

Механизм демпфирующего коэффициента (надбавки) для возвратного акциза разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. В законе прописаны средние оптовые цены на топливо. Если цены на внутреннем рынке отклоняются от указанных в законе на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Читать ещё
Preloader more
Фото