Финансы / Банки

Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение»

Лондонский суд снова арестовал пакет акций банка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

На следующий день после того, как ВТБ объявил о покупке банка «Возрождение», Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения».

Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру, рассказал партнер юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров, представляющий интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике