Финансы / Банки

Суд Лондона помешал ВТБ купить «Возрождение»

Госбанк приостановил сделку из-за ареста пакета акций «Возрождения»
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ВТБ, объявлявший о намерении купить банк «Возрождение», обнаружил препятствия для закрытия сделки. «Видите, там же все-таки новые обстоятельства правового характера в Лондоне. <...>Мы не вышли из переговоров, но эти обстоятельства появились два дня назад, и еще пока не прошло достаточно времени, в том числе чтобы юристы оценили последствия, – сказал предправления банка Андрей Костин. – Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет, естественно, и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное» (цитата по «Интерфаксу»).

«Возрождение» продается по требованию ЦБ: после санации Промсвязьбанка, принадлежавшего братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, регулятор в декабре вынес предписание, в котором потребовал от них снизить долю в «Возрождении» до максимум 10%. Его срок истекал в марте, затем был продлен до июля.

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