Лондонский суд заморозил активы братьев Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро

В декабре 2017 г. братья Ананьевы банка лишились – ЦБ забрал Промсвязьбанк в Фонд консолидации банковского сектора Денис Гришкин / Ведомости

Высокий суд Лондона 16 июля заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их компаний на $15,6 млн и 11 млн евро. Такое решение суд принял по иску состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в кредитные ноты аффилированной с банком структуры, говорится в пресс-релизе агентства Myddleton Communications.

Состоятельные клиенты Промсвязьбанка в начале 2017 г. по рекомендации персональных менеджеров покупали кредитные ноты SPV-компании Peters International (Cayman) Limited. Такие бумаги предлагались VIP-клиентам как безрисковая инвестиция с фиксированным доходом, указано в пресс-релизе: «Многим инвесторам рассказали, что кредитные ноты были лично гарантированы владельцами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми». Гарантами по кредитным нотам выступали Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., которые контролировались братьями Ананьевыми.

Однако в декабре 2017 г. братья Ананьевы банка лишились – ЦБ забрал Промсвязьбанк в Фонд консолидации банковского сектора. После санации Промсвязьбанка братья разделили активы: у Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. В конце мая стало известно, что Дмитрий Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказывали собеседники «Ведомостей».

Суд запретил братьям Ананьевым и их компаниям продавать или уменьшать стоимость своих активов, писал The Bell со ссылкой на решение суда. Решение распространяется на любые британские активы, которыми братья владеют напрямую или через траст, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», писало издание. Сейчас банк «Возрождение» выставлен на продажу – свой интерес к сделке ранее подтвердил ВТБ.

Иски подали девять частных инвесторов, они держат бумаги Peters International Cayman на 30 млн евро и на $100 млн с погашением в 2019 г., а также на 30 млн евро с погашением в 2020 г., следует из текста искового заявления.

Представитель Promsvyaz Capital B.V. отказался от комментариев.