Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: ВТБ собрался на шопинг

ВТБ выбрал руководителя банка «Возрождение»

Его может возглавить член правления госбанка Геннадий Солдатенков
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ВТБ объявил, что ведет переговоры о приобретении банков. «Мы действительно находимся сейчас в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций», – сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент госбанка Дмитрий Пьянов. По его словам, пока они не завершились «подписанием юридически значимых документов».

Мастер «Возрождения»

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