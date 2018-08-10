Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: ВТБ собрался на шопинг
ВТБ выбрал руководителя банка «Возрождение»
Его может возглавить член правления госбанка Геннадий Солдатенков
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ВТБ скупил уже много банков, некоторые из них переварил с трудом, говорит бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин
Максим Стулов / Ведомости
ВТБ объявил, что ведет переговоры о приобретении банков. «Мы действительно находимся сейчас в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций», – сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент госбанка Дмитрий Пьянов. По его словам, пока они не завершились «подписанием юридически значимых документов».
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