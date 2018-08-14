ВТБ объявил о покупке «Возрождения»

ВТБ купит контрольный пакет «Возрождения» Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ договорился с фондом Bonum Capital о покупке банка «Возрождение», сообщил ВТБ: стороны подписали меморандум.

ВТБ купит контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%), сделка будет закрыта в сентябре. ВТБ еще необходимо получить согласие регулятора и провести ряд корпоративных процедур, указано в сообщении госбанка.

«После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков», – сообщил госбанк. К 2020 г. бренд «Возрождение» перестанет существовать: банк присоединится к ВТБ, рассказал в ходе телеконференции член правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, самая большая ценность «Возрождения» – в клиентской базе и сильных позициях в Московской области. У «Возрождения» 750 000 розничных и 50 000 корпоративных клиентов, сказал Печатников.

ВТБ рассчитывает выкупить около 90% акций «Возрождения, рассказал Печатников. Часть бумаг находится в свободном обращении на Московской бирже, подчеркивает он. Миноритариям принадлежит около 10,8% акций «Возрождения», следует из его данных на 13 июня. Печатников указал, что банк будет делать обязательную оферту миноритарным акционерам (по закону это обязан сделать тот, кто покупает более 75% акций) примерно в конце IV квартала. Цена выкупа определяется как средняя стоимость акций за последние полгода.

Новым предправления «Возрождения» станет Геннадий Солдатенков: с 15 августа он сменит нынешнего руководителя банка Марка Нахмановича, сообщило «Возрождение». Нахманович станет вторым заместителем председателя совета директоров банка.

После того как ВТБ объявил о сделке (в редакцию «Ведомостей» сообщение поступило в 15.44 мск), цена обыкновенных акций «Возрождения» подскочила на 18% до 439 руб., привилегированных – на 14% до 218 руб. Обороты торгов также резко выросли: по обыкновенным акциям до 2,1 млрд руб. (всю прошлую неделю они колебались в диапазоне 150–360 млн руб.), по привилегированным – до 1,5 млрд руб. (60–500 млн руб. соответственно).

О том, что ВТБ рассматривает возможность купить «Возрождение» «по просьбе ЦБ», госбанк объявил в июне. После санации Промсвязьбанка (им через компанию «Промсвязькапитал» владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы), ЦБ предписал компании снизить долю в «Возрождении» не более чем до 10%. На это регулятор отвел три месяца, однако быстро продать банк не удалось: срок предписания истекал в марте, затем он был продлен до июня. В конце прошлого года после объявления о санации Промсвязьбанка Ананьевы разделили активы: банковский бизнес остался у Дмитрия. От его лица переговоры о продаже «Возрождения» вел фонд Bonum Capital.