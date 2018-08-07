ВТБ может покупать банк «Возрождение»

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ВТБ заинтересовался «Возрождением» «по просьбе ЦБ», говорил Костин Максим Стулов / Ведомости

Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе с акций выставленного на продажу банка «Возрождение», говорится в пресс-релизе агентства Myddleton Communications. Оно представляет интересы держателей кредитных нот Peters International (Cayman) ltd. – эта компания, аффилированная с банком, в начале 2017 г. разместила ноты под гарантии Ананьевых. После того как в декабре ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, бумаги перестали обслуживаться и инвесторы пошли в суд.

Ноты размещались среди состоятельных клиентов Промсвязьбанка. Девять из них обратились в суд, и он в качестве обеспечительной меры арестовал активы Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро.

Это решение помешало ВТБ закрыть сделку по покупке «Возрождения». «Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет, естественно, и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное», – говорил предправления госбанка Андрей Костин спустя несколько дней, как стало известно о разбирательстве в Лондоне.