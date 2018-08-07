ВТБ может покупать банк «Возрождение»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе с акций выставленного на продажу банка «Возрождение», говорится в пресс-релизе агентства Myddleton Communications. Оно представляет интересы держателей кредитных нот Peters International (Cayman) ltd. – эта компания, аффилированная с банком, в начале 2017 г. разместила ноты под гарантии Ананьевых. После того как в декабре ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, бумаги перестали обслуживаться и инвесторы пошли в суд.
Ноты размещались среди состоятельных клиентов Промсвязьбанка. Девять из них обратились в суд, и он в качестве обеспечительной меры арестовал активы Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро.
Это решение помешало ВТБ закрыть сделку по покупке «Возрождения». «Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет, естественно, и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное», – говорил предправления госбанка Андрей Костин спустя несколько дней, как стало известно о разбирательстве в Лондоне.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}