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Финансы / Банки

ВТБ ведет переговоры о покупке нескольких банков

Речь идет не только о покупке «Возрождения» у Дмитрия Ананьева
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ВТБ объявил, что ведет переговоры по приобретению банков. «Мы действительно находимся сейчас в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций», – сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, пока они не завершились «подписанием юридических значимых документов».

Отвечая на вопрос, Пьянов уточнил, что речь идет не только о покупке банка «Возрождение», о чем ВТБ объявлял в июне, но и о других банках. Их он называть не стал.

ВТБ заинтересовался покупкой «Возрождения» «по просьбе ЦБ», говорил ранее президент госбанка Андрей Костин. После санации Промсвязьбанка, контроль над которым принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым через компанию «Промсвязькапитал», ЦБ предписал им снизить долю в «Возрождении». Срок предписания истекал в марте этого года, но затем он был продлен до июня. После санации Промсвязьбанка братья разделили активы: банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева. От его лица переговоры и сделку ведет фонд Bonum Capital.

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Комментарии  ()
komandir
11:49 09.08.2018
Вот и вся экономика. Госбанки стали скупать коммерческие.
00
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