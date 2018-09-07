Суд отказал ЦБ в признании Русского национального банка банкротом
Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить заявление Центробанка о признании Русского национального банка банкротом. Об этом говорится в материалах суда.
Причина отказа не уточняется. На следующей неделе, 12 сентября, суд рассмотрит иск Русского национального банка к ЦБ в лице Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе. Речь идет о заявлении о признании решений и действий (бездействий) незаконными, говорится в картотеке арбитражных дел. Еще какие-либо подробности не раскрываются.
Русский национальный банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 339-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка в начале июня. Бизнес-модель банка в значительной степени ориентировалась на обслуживание интересов его собственников, говорилось в сообщении ЦБ.