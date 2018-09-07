Суд отказал ЦБ в признании Русского национального банка банкротом

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Власти Петербурга отменили митинг Навального из-за прорыва трубы

Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В этот же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.

Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить, – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомлении, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.

Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.

Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

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