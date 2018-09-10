Финансы

Новости

Аксаков высказался против повышения тарифов ОСАГО

В настоящее время повышать тарифы ОСАГО не стоит. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Моя точка зрения – тарифы повышать сейчас не стоит. Тема ОСАГО – социально чувствительная, и когда пошли разговоры о повышении тарифов на ОСАГО, – конечно, в Госдуме это вызвало повышенный интерес, тем более мы получали сигналы от автолюбителей», – сказал Аксаков.

В ОСАГО, считает председатель комитета, нужны более гибкие тарифы, чтобы добросовестные водители не переплачивали за «аварийных». При этом нужно следить, чтобы страховщики не воспользовались расширением коридора для завышения цен, подчеркнул он.

«Если у тебя постоянно аварии, постоянно ты используешь страховую сумму для возмещения ущерба, ты должен больше платить [за полис]. Причем, может быть, существенно больше. Те, кто добросовестно ездит, они должны существенно меньше платить. Вот здесь есть тема для разговора», – отметил Аксаков.

Также депутат высказался о несвоевременности повышения штрафов за отсутствие ОСАГО, пока в ряде регионов есть проблема с доступностью полисов.

В июне этого года Центробанк опубликовал проект указания, согласно которому коридор базовых ставок по ОСАГО будут расширены на 20% вверх и вниз – до 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. В июле регулятор сообщил, что расширение тарифного коридора переносится на осень – ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт.