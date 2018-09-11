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Доллар и евро подешевели более чем на полрубля

Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи после произошедшего накануне обвала курса до минимальных за два с половиной года значений. Торги понедельника закрылись для доллара на отметке 70,57 руб., для евро – 81,83 руб. Во вторник курс доллара падал на 67 коп., до 69,9 руб., евро – на 55 коп., до 81,28 руб.

К 10.10. мск американская валюта торгуется по цене 69,94 руб. (-63 коп. или -0,9% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 81,36 руб. (-47 коп. или -0,57%).

Национальная валюта слабела в ожидании возможных санкций, также на курсе сказывалось снижение всех развивающихся рынков, указывали опрошенные «Ведомостями» экономисты. Они обращали внимание, что при текущих высоких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.