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Доллар и евро подешевели более чем на полрубля

Ведомости
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи после произошедшего накануне обвала курса до минимальных за два с половиной года значений. Торги понедельника закрылись для доллара на отметке 70,57 руб., для евро – 81,83 руб. Во вторник курс доллара падал на 67 коп., до 69,9 руб., евро – на 55 коп., до 81,28 руб.

К 10.10. мск американская валюта торгуется по цене 69,94 руб. (-63 коп. или -0,9% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 81,36 руб. (-47 коп. или -0,57%).

Национальная валюта слабела в ожидании возможных санкций, также на курсе сказывалось снижение всех развивающихся рынков, указывали опрошенные «Ведомостями» экономисты. Они обращали внимание, что при текущих высоких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

Экономика
Новости

Шохин призвал не привязывать защиту инвестиций бизнеса к политическим циклам

Ведомости
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В основу защиты проектов бизнеса следует закладывать инвестиционный, а не политический цикл, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии Восточного экономического форума, посвященной диалогу бизнеса и власти.

Сейчас стабилизационная оговорка, предусмотренная в законопроекте Минфина о защите инвестиций, по сути привязана к политическому циклу в 6 лет, который завершается к концу президентского срока, заметил Шохин. Он призвал исходить из реального срока окупаемости инвестиций, а не электоральных циклов.

В конце августа Минфин представил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в Россию. Компаниям, готовым инвестировать больше 3 млрд руб. собственных средств за три года (минимальная сумма общих инвестиций – 10 млрд руб., включая займы), и свыше 30 млрд руб. за 12 лет, государство готово гарантировать неухудшение налоговых и тарифных условий. Если компания реинвестирует прибыль, при минимальных инвестициях она сможет продлить контракт еще на шесть лет, следовало из проекта, с которым ознакомились «Ведомости».

На время действия соглашения на компании не будут распространяться новые правила о платежах, налогах, тарифах и сборах, если такие изменения серьезно ухудшают положение бизнеса. Эта так называемая стабилизационная оговорка не касается тех случаев, когда такие платежи собираются для защиты конституционных прав людей или обеспечения обороны страны. 

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

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Политика
Новости

Роструд составил списки компаний с людьми предпенсионного возраста

Ведомости
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Роструд составил и передал в службы занятости списки из 340 тыс. предприятий, на которых в 2019 г. будут работать граждане предпенсионного возраста. Об этом рассказал председатель Роструда Всеволод Вуколов во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы сейчас передали порядка 340 тыс. предприятий в службы занятости, списки передали в регионы, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», - сказал он (цитата по ТАСС).

Вуколов пояснил, что речь идет о предприятиях, на которых будут работать люди, входящие в предпенсионный возраст именно в 2019 г.

Председатель Роструда отметил, что сегодня ведомство ведет мониторинг порядка 400 тыс. предприятий, где работают лица предпенсионного возраста. По его словам, служба выявляет сотрудников, которых собираются сократить, и проводят проверки «на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста».

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением о пенсионной реформе и объявил о смягчении ее условий, в частности он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также меры, которые предложил Путин, предполагают, что на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух, как сейчас.

Президент заявил о необходимости установить для работодателей ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста. Он поручил правительству разработать меры стимулирования бизнеса «принимать и сохранять» на работе граждан предпенсионного возраста и утвердить программу по повышению квалификации. Кроме того, Путин предложил увеличить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформы. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в первоначальной версии. 6 сентября в Госдуму внесли поправки, которые предложил Путин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что фракция обеспечит принятие этих изменений. Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.

Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил о прогрессе в проекте газопровода в Южную Корею через КНДР

Ведомости
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«Газпром» готовится перейти к этапу обоснования инвестиций для проекта газопровода в Южную Корею через КНДР, сообщил зампред правления концерна Александр Медведев в ходе Восточного экономического форума.

«Идея газопровода из России через Северную Корею в Южную Корею не нова, и можно сказать даже "с бородой" она. Но отсутствие необходимых политических предпосылок не позволило продвигаться этому проекту, – отметил он (цитаты по "Интерфаксу"). – Но вот появились признаки улучшения политической ситуации». Ранее об этом сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. В июне он рассказал о возобновлении переговоров «Газпрома» и Южной Кореи о строительстве газопровода в связи с улучшением ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

«Мы в контакте с нашими южнокорейскими и северокорейскими коллегами готовимся к вступлению в очень важный этап, который называется на разных языках по-разному, но в данном случае предпочтительно назвать этот этап "обоснование инвестиций», – указал Медведев. Для этого необходимо подготовить технические, экономические и коммерческие задания, отметил топ-менеджер, выразив надежду, что в скором времени это будет сделано.

«Мы в "Газпроме" и, насколько я знаю, наши коллеги в Республике Корее и КНДР относятся к этому процессу так же, что внушает оптимизм», – заключил Медведев.

Модератор дискуссии на ВЭФе, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики Российской академии наук Георгий Толорая отметил, что проект газопровода не должен попасть под западные санкции, поскольку газ будет поставляться не для Северной Кореи.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

СК возбудил дело о хищении против министра здравоохранения Камчатки

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Аналогичное дело возбуждено против адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СК не уточняет. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По версии следствия, в 2017 г. региональный министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили не менее 22 млн руб. через приобретение по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники № 3.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в жилищах фигурантов, Минздраве и Торгово-промышленной палате Камчатского края, а также в поликлинике и компании.

Министры и заместители под следствием

Бизнес
Новости

РЖД раскрыла размер программы развития до 2024 года

Ведомости
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Программа развития РЖД до 2024 г. составляет по одному варианту 7 трлн руб., по другому – 10 трлн руб., сообщил на сессии ВЭФа первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. Он перечислял перспективные проекты развития для АТР, в том числе мост на Сахалин, с Сахалина на японский остров Хоккайдо, развитие грузовых высокоскоростных магистралей, второй Северо-Муйский тоннель.

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подешевели после новости о возможном сокращении производства

Ведомости
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Цена акций UC Rusal на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7% к закрытию предыдущего торгового дня, до 1,64 гонконгского доллара за бумагу.

К 8.40 мск стоимость акций попавшего под санкции США алюминиевого гиганта скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию).

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что UC Rusal будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» может снизить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин

Ведомости
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Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по прибыли на год в сторону снижения из-за роста цен на авиакеросин. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров компании Михаила Полубояринова в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас у «Аэрофлота» отмечаются серьезные потери из-за роста цен на керосин. Полубояринов уточнил, что речь идет о «существенной цифре по утвержденному бюджету». По его словам, «Аэрофлоту» «приходится как-то зарабатывать», в том числе маневрируя маршрутами и судами. Чтобы компенсировать убытки, компании приходится «раскатывать» новые доходные маршруты, такие как Индия и Китай. Парк «России» осуществляет бюджетные перевозки. Компания вынуждена их использовать на маршрутах, «где нет большой доходной составляющей для компании».

Говоря о параметрах подписанного в рамках ВЭФа соглашения о поставках самолетов SSJ100, председатель совета директоров компании рассказал, что оно носит рамочный характер. «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.

В первом полугодии 2018 г. «Аэрофлот» получил 5,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. Если в первом полугодии он составил почти 30%, то во II квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился, а расходы компании на топливо увеличились на 38,5% до 77,9 млрд руб.

Экономика
Новости

Вице-президент «Алросы» рассказал о привлекательности списка Белоусова для компаний

Ведомости
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Все теперь мечтают попасть в «список Белоусова, несмотря на то, как все начиналось», заявил вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что принимал участие в совещаниях с компаниями по поводу предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на компании на 500 млрд руб.

«Сейчас поставлен вопрос по-другому – как увеличить частные капвложения», – уточнил он. Одним из обсуждаемых сейчас направлений является господдержка. Во-первых, рассматривается стабилизационная оговорка: государство может гарантировать это, пообещав через гражданско-правовой договор не ухудшать налоговую среду для компаний, которые осуществляют инвестиции. Рассматривается возможность предоставления налоговых субсидий при необходимых инвестициях. Кроме того, может быть рассмотрен вариант дополнительных преференций для стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке, сказал Барсуков.

В конце августа в РСПП прошла встреча представителей компаний, на которые в письме президенту Белоусов предлагал увеличить налоговую нагрузку. По итогам встречи бизнеса с Белоусовым и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым компании обещали представить списки инвестпроектов, связанных с целями майского указа президента Владимира Путина. Ожидалось, что список проектов будет предложен компаниями к середине сентября. Однако, как заявил президент РСПП Александр Шохин, перечень проектов будет готов до конца ноября. «Речь идет не об изъятиях, а о рыночном подходе. Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать», – передает ТАСС.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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Бизнес
Новости

Рашевский рассказал о стимулах бизнеса для развития проектов на Дальнем Востоке

Ведомости
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Стимулы для развития инвестиций должны быть направлены не только на новые проекты и компании, но и на существующие юридические лица, заявил руководитель СУЭК Владимир Рашевский на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти».

«[Сейчас] все стимулирующие режимы заточены на новые и специально созданные предприятия, а вот для старых юридических лиц все сложнее», – отметил он. При этом создавать под проект новые компании неудобно, объяснил бизнесмен: часто это и вопрос лицензий, и трудовых ресурсов.

Рашевский призвал внести поправки в Налоговый кодекс, позволяющие разделять учет расходов и доходов старых и новых бизнесов в одной компании, выделять старую и новую налоговые базы, чтобы получать льготы на новые проекты действующего юридического лица.

Также он указал на проблемы отсталости инфраструктуры и нехватку качественного доступного жилья в регионе. Бизнес готов их решать самостоятельно, но хотел бы получить компенсацию в будущем – за счет налогов будущих инвестпроектов, отметил он. Проблему доступности жилья Рашевский предложил решать субсидированием ипотечной ставки.

Всего СУЭК инвестировала в дальневосточные проекты больше 53 млрд руб., сообщил руководитель СУЭК.

Политика
Новости

На Дальнем Востоке начинаются крупнейшие в современной истории России военные учения

Ведомости
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С 11 по 17 сентября 2018 г. на Дальнем Востоке, в морских и тихоокеанской акватории пройдут маневры российских войск «Восток-2018» под командованием министра обороны Сергея Шойгу, говорится в сообщении ведомства. Ранее Минобороны заявляло, что учения «Восток-2018» станут «крупнейшим со времен маневров «Запад-81» мероприятием по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил».

В ходе учений планируется отработать применение межвидовых войсковых группировок для обеспечения госбезопасности. Среди заявленных целей – проверка готовности военного руководства к планированию и проведению перегруппировок войск на большие расстояния, налаживание взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, усовершенствование практических навыков и подготовки к ведению военных действий.

Маневры пройдут в два этапа. Сначала произойдет развертывание группировки сил на Дальнем Востоке, а также наращивание группировок ВМФ в Северной и Дальневосточной морских зонах. Затем командиры и штабы отработают вопросы управления межвидовыми группировками войск, в том числе «с практической отработкой оборонительных и наступательных действий».

В маневрах примут участие органы военного управления, силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Кроме того, на полигоне «Цугол» в маневрах примут участие формирования Народно-освободительной армии Китая. Как ранее сообщалось, с этого полигона будет организована прямая трансляция по каналу «Звезда» и на сайте Минобороны.

Всего в учениях примут участие около 300 0000 российских военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 000 танков, бронетранспортеров и других машин и до 80 кораблей и судов обеспечения.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

The Mirror сообщила о новых подозреваемых в деле Скрипалей

Ведомости
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Подозреваемые британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу «чистильщиков». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники в разведсообществе королевства. Такие выводы были сделаны, основываясь на данных с камер видеонаблюдения.

Помимо Петрова и Боширова, которые, по версии следствия, прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще четыре человека, отмечают собеседники. Они прибыли в Великобританию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию королевства без виз, они использовали идентификационные данные заключенных, содержащихся в тюрьмах ЕС. При этом в Великобританию они прибыли под классическим прикрытием – богатые россияне, заинтересованные в приобретении недвижимости, уточнил собеседник.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Россию в применении нервно-паралитического вещества «Новичок», Москва обвинения отрицает. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности к отравлению высшего политического руководства России в Кремле назвали неприемлемыми.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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