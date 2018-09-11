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Держатели карт ВТБ смогут снижать ставки кредитов в банке

ВТБ предложил бонусную опцию «Заемщик» для держателей кредитных и дебетовых «Мультикарт» банка. Об этом сообщил сам банк. С этой опцией заемщики ВТБ смогут снижать ставки потребительских кредитов или ипотеки в нем. Размер дисконта зависит от размера операций, которые клиент совершит за месяц. Если условие по оборотам будет выполнено, скидка действует со следующего месяца. Она меняется каждый месяц в зависимости от потраченных за предыдущий месяц сумм.

Если обладатель «Мультикарты» потратил от 5000 до 15 000 руб. в месяц, ставка кредита наличными в ВТБ снизится для него на 0,5% годовых, для трат 15 000–75 000 руб. в месяц – на 1%, от 75 000 руб. – на 3%. Дисконт от ставки ипотеки в зависимости от трат в месяц для кредитной карты составит соответственно 0,2, 0,4 и 0,6% годовых. Для держателей дебетовой карты скидка будет в два раза меньше.

Сейчас ставка потребительского кредита в ВТБ составляет 11,7% годовых для сумм от 100 000 до 499 999 руб. (при наличии страхования). От 500 000 руб. – 10,9% годовых. Базовая ставка ипотеки в ВТБ – 9,6% годовых.

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