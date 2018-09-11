Сбербанк отказался от снижения ставок по действующей ипотеке
Сбербанк завершил программу, в рамках которой принимал заявки на снижение ставки по действующему ипотечному кредиту от своих заемщиков. На сайте кредитной организации в разделе «Снижение ставок по действующей ипотеке» появилось сообщение: «Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится».
Эту информацию подтвердила пресс-служба Сбербанк. Представитель банка уточнил, что поданные до 10 сентября 2018 года заявления о снижении ставки будут рассмотрены и банк сообщит о своем решении не позднее 30 сентября.
Программа снижения ставок ранее выданной ипотеки действовала в банке около года. «Снижение ставок рассматривалось в индивидуальном порядке в соответствии с программой уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Действие программы завершено, если мы примем решение о запуске новой, то объявим об этом дополнительно.», — заявила пресс-служба.