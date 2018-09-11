Финансы

Новости

ЦБ введет со следующего года новый норматив для системно значимых банков

Центробанк с 1 января 2019 г. введет показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении госрегулятора.

ЦБ будет вводить данный показатель поэтапно. На первом этапе на протяжении как минимум 2019 г. системно значимые банки будут обязаны предоставлять сведения об этом риске в госрегулятор. На втором этапе после изучения результатов мониторинга ЦБ примет решение о сроках и особенностях установления показателя в качестве обязательного норматива концентрации риска.

При расчете показателя банки должны будут учитывать все кредитные требования к заемщику или группе связанных заемщиков и условные обязательства кредитного характера, говорится в сообщении. Полный текст стандарта содержится Базельского комитета по банковскому надзору, уточняет ЦБ.

«Мы действительно хотим перейти к консультативному надзору за банками – за теми игроками, которые ведут себя конструктивно, предоставляют достоверную отчетность. Пока нам этого не удалось достичь», – рассказывала в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, пока она не полностью довольна надзором.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes