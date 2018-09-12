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Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в московском отделении

Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в отделении в Тушино в Москве. В офисе банка на улице Фабрициуса в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников от противоправных посягательств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

В тренировке участвуют работники банка, правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 мск, уточнили в банке.

«Информация о захвате заложников в отделении кредитной организации в Москве не соответствует действительности», – также сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино сообщил Telegram-канал Mash. Позже он уточнил, что речь идет об учениях – «правда, об этом полицейские и сотрудники Росгвардии узнавали прямо на месте», отмечалось в сообщении. По данным канала, до этого все территориальные подразделения выдвинулись на место по настоящей тревоге.