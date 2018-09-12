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Финансы
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Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в московском отделении

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Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в отделении в Тушино в Москве. В офисе банка на улице Фабрициуса в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников от противоправных посягательств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

В тренировке участвуют работники банка, правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 мск, уточнили в банке.

«Информация о захвате заложников в отделении кредитной организации в Москве не соответствует действительности», – также сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино сообщил Telegram-канал Mash. Позже он уточнил, что речь идет об учениях – «правда, об этом полицейские и сотрудники Росгвардии узнавали прямо на месте», отмечалось в сообщении. По данным канала, до этого все территориальные подразделения выдвинулись на место по настоящей тревоге.

Технологии
Новости

ВТБ поможет «Почте России» ускорить доставку посылок

Ведомости
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Банк ВТБ и «Почта России» создадут совместное предприятие (СП) в сфере логистики для ускорения доставки посылок на паритетных началах. Каждая сторона вложит в проект в течение трех лет по 10,2 млрд руб., передает «Интерфакс» с церемонии подписания соответствующего соглашения.

Стороны договорились учредить АО «Национальные логистические технологии» для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 000 кв. м. Строительство будет финансироваться через вклады в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск логистических центров позволит обеспечить доставку купленных в интернете товаров на следующий день после онлайн-заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Первый уровень терминалов состоит из семи логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, они расположатся в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и доставку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Второй уровень терминалов из 10 центров расположится в городах с населением более 1 млн человек, они будут оборудованы автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов из 21 центра обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 000 человек.

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов оценивал общие инвестиции в проект в 24 млрд руб. Он также сообщал, что «Почта России» планирует ускорить доставку посылок из Китая и в ближайшее время начнет развивать экспресс-канал доставки, что позволит сократить ее сроки с текущих двух-трех недель до одной недели, а в перспективе – до трех дней. Это коснется товаров стоимостью $10–15.

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Экономика
Новости

Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин не согласился с рекомендацией министра экономического развития Максима Орешкина продавать доллары и покупать рубли.

«Я бы не был так уверен», – сказал Костин в интервью радиостанции Business FM, комментируя слова Орешкина. Ранее Орешкин также в интервью Business FM на вопрос, стоит ли при текущей ситуации на рынке продавать доллары и покупать рубли, ответил утвердительно.

«У меня будет немного более сдержанное отношение именно в силу геополитики, потому что я с ним согласен – есть причины, которые будут способствовать росту рубля. Но я должен дождаться ноября, посмотреть – если настолько плохи будут санкции для наших предприятий, экономики», – отметил Костин.

Банкир охарактеризовал Орешкина как хорошего прогнозиста и знатока экономики. Костин также назвал Орешкина одним из самых ярких экономистов, которые работали в ВТБ. В 2012-2013 гг. Орешкин был главным экономистом «ВТБ капитала». Ранее Костин также хвалил Орешкина. «35 лет, а мыслей сколько и ума сколько», – говорил он про Орешкина осенью прошлого года.

В интервью Business FM Костин также предположил, что Центробанк сохранит ключевую ставку на заседании в пятницу. «Полагаю, Центральный банк, хотя понимает сейчас возросшие риски, но также понимает, на мой взгляд, что этого нельзя делать», – считает банкир.

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений, в последующие дни курс несколько скорректировался. По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. Министр подчеркивал, что не видит ни одной причины для изменения Минэкономразвития среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

Экономика
Новости

Нью-Йорк сместил Лондон с первого места в рейтинге мировых финансовых центров

Ведомости
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Нью-Йорк обогнал Лондон и стал лидером в рейтинге международных финансовых центров. Это следует из итогов исследования аналитической компании Z/Yen.

Третье и четвертое места, как и в прошлогоднем рейтинге, заняли Гонконг и Сингапур. На пятом месте оказался Шанхай, сместивший Токио. Пекин, Цюрих и Франкфурт вошли в топ-10 списка, сместив Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост в рейтинге показал Санкт-Петербург. Он поднялся на 11 строчек — до 80-го места, обогнав российскую столицу. Москва, как Рига и Баку, остались на прежних местах — на 83-м, 87-м и 95-м соответственно. Алма-Ата потеряла две строчки, спустившись на 96-ю.

В июне 2016 г. Великобритания по итогам референдума решила выйти из Евросоюза. Окончательный выход планируется в 2019 г.

Ранее в сентябре компания Wealth-X опубликовала рейтинг городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн. В нем Нью-Йорк по итогам 2017 г. уступил Гонконгу первое место. Третье место занял Токио, четвертое — Лос-Анджелес, пятое — Париж.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Бизнес
Новости

Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

Ведомости
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Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC сможет приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», в частности в Восточной и Западной Сибири. Такое условие содержится в подписанном компаниями соглашении о сотрудничестве в области разведки и добычи на российских месторождениях, сообщает «Роснефть».

Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Реализация совместных проектов станет новой вехой в сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая и внесет свой вклад в решение стратегических задач, подчеркивают в «Роснефти».

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о создании совместного координационного комитета для реализации договоренностей между компаниями и продвижения совместных проектов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

Орешкин назвал равновесный курс рубля

Ведомости
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Равновесный курс рубля при текущей цене нефти в $78 за баррель и условии отсутствия закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила составляет около 50 руб. за доллар, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «РИА Новости».

В августе после анонса новых санкций США рубль начал резко слабеть. Это вынудило ЦБ остановить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца августа, что временно стабилизировало курс. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 г. значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. В последующие дни курс скорректировался. Сейчас доллар и евро торгуются по цене около 69,6 руб. и 80,7 руб. соответственно.

По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», – добавил он. Орешкин подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

«Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс – около одного процента ВВП профицит, внешний долг – умеренный», – напомнил Орешкин. Он отметил, что несмотря на кризис на рынках развивающихся стран Россия имеет достаточный запас прочности.

В апреле, после введения санкций США против российского бизнеса, Минэкономразвития также указывало, что равновесный курс с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар.

Равновесным является курс валюты, который обеспечивает равновесие платежного баланса при условии отсутствия торговых ограничений и нетипичной динамики оттока или притока капитала.

Политика
Новости

Мосгоризбирком назвал дату и место инаугурации Собянина

Ведомости
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Церемония инаугурации Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы, состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье», подтвердил ТАСС руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Накануне о планах Собянина провести инаугурацию в «Зарядье» сообщал источник «Интерфакса».

Мосгоризбирком на заседании в среду официально утвердил результаты прошедших выборов мэра Москвы, победителем признан Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Решение было принято большинством голосов при одном «против». «Больше всех москвичей поддержали Сергея Семеновича Собянина. Если сравнивать с 2013 г., то сейчас его поддержали где-то на 400 000 больше избирателей», – сообщил Горбунов. Явка на выборах составила 30,94%.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Собянин набрал 70,17%, или 1 582 762 голоса. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,38%, Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,01%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,72%, Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации – 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Политика
Новости

Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», – заключил Путин.

Ранее на форуме Абэ призвал Путина подтвердить намерение двигаться к заключению мирного договора. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – задался вопросами японский премьер. «На нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», – заявил Абэ. «Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – обратился он к залу, попросив поддержать его. В ответ в аудитории раздались аплодисменты.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

Политика
Новости

Россотрудничество обещает активизировать работу в соцсетях в США

Ведомости
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Россотрудничество намерено разработать программу активизации работы в соцсетях в США. Об этом рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова в интервью РБК. Задачей Россотрудничества она назвала формирование «дружелюбного отношения к России», в том числе и через расширение аудитории агентства.

«Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — рассказала Митрофанова. Целевой аудиторией Россотрудничества станут простые граждане. Митрофанова признает, что изменить отношение западных политиков к России будет сложнее.

Из опубликованного опроса агентства Gallup следует, что 58% американцев считают важными попытки улучшить отношения с Россией. За жесткие дипломатические или экономические меры выступают 36%. В 1994 г. за улучшение отношений с Россией выступало 76% американцев, против — 20%, сообщает агентство.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

«Роснефть» и Beijing Gas планируют строить в России газовые автозаправки

Ведомости
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Соглашение об условиях создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) подписали «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Компании намерены построить в России более 160 АГНКС. Стороны обсуждают возможность использования в качестве топлива СПГ.

«Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Beijing Gas

Beijing Gas Group Company Limited работает в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Она управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, ей принадлежит морской терминал по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн т в год.

Летом 2017 г. «Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Цена приобретенной доли составила около $1,1 млрд.

Бизнес
Новости

Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты РЖД

Ведомости
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Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты «Российских железных дорог» (РЖД), сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (его слова приводит ТАСС). Министр добавил, что возможно финансирование как новых проектов, так и уже входящих в инвестиционную программу РЖД.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов заявил, что идея о финансировании проектов РЖД компаниями из «списка Белоусова» достойна обсуждения и «имеет смысл».

В июле помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе Белоусов сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Бизнес
Новости

«Газпром» и Mitsui подписали меморандум по «Балтийскому СПГ»

Ведомости