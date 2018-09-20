Финансы

Новости

ЦБ отложит IPO национального перестраховщика

Центробанк отложит проведение IPO Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100%-ная «дочка» ЦБ), заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов (возглавляет наблюдательный совет РНПК). Его слова приводит ТАСС. Изначально ЦБ планировал вывести на IPO национального перестраховщика до 2021 г.

Швецов объяснил это решение санкциями и неопределенностью ситуации. «Сейчас набирается портфель компании, формируется. Он еще недостаточно сбалансирован, чтобы с таким трек-рекордом [цифры доходности по годам, месяцам или дням] выходить на IPO», — уточнил он. По мнению зампреда ЦБ, компании нужно еще пару лет поработать на рынке, показать результаты и только потом выходить на IPO.

Президент РНПК Николай Галушин 18 сентября заявил, что компания в этом году снова не выполнит план по прибыли из-за большой доли резерва убытков по санкционным рискам. Давление на капитал РНПК оказывают американские санкции. РНПК вынуждена принимать риски санкционных клиентов в 15-20 млрд руб., при том что стандарты собственного удержания компании на уровне 2,5 млрд руб. по одному проекту, говорил он.

США 6 апреля ввели санкции в отношении 26 россиян и 15 российских компаний. Часть этих компаний была застрахована. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group., говорили «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика. Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, поскольку европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций.

РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. На практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, указывал Галушин. Насколько в портфеле РНПК увеличилась доля санкционного бизнеса, он не раскрыл, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Кто попал под новые санкции США