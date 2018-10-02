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Песков назвал процесс отказа от доллара «длительным и скрупулезным трудом»

Процесс отказа российской экономики от доллара будет «длительным и скрупулезным». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание руководителя ВТБ Андрея Костина о том, что Владимир Путин поддержал инициативу по дедолларизации.

«Этот процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», – сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин «говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты, т. е. рубля, в расчетах с внешними партнерами и, соответственно, сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов». Президент говорил об этом раньше Костина, подчеркнул Песков.

Ранее 2 октября Костин сообщил, что Путин «в целом» поддержал его предложения по отказу российской экономики от доллара (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах, например внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, в частности в сфере вооружения.

Костин отметил, что это может занять «не менее пяти лет». «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – отметил руководитель ВТБ.

В сентябре он дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин. Второй пункт плана – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Также Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций и провести лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они все работали по единым правилам.

Минфин поддержал план Костина. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что речь идет «о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота».