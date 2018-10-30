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Санируемые через фонд ЦБ банки остаются должны регулятору 267 млрд рублей

Центробанк предоставил санируемым через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банкам «ФК Открытие», Бинбанку, Промсвязьбанку и Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на поддержание ликвидности 1,134 трлн руб., из которых они уже вернули 867 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в ЦБ.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2018 г. остаток задолженности этих банков перед ЦБ составлял 267 млрд руб. При этом на депозитах в ЦБ эти кредитные организации держат 671,8 млрд руб.

ЦБ оценивал общие траты на санацию трех крупных банковских групп – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – в 2,62 трлн руб. Из этой суммы в капитал банков было направлено 758 млрд руб., а 1,86 трлн руб. предоставлено в виде депозитов.

В июне регулятор объявил, что выдаст санируемым «ФК Открытие», «Трасту» и «Рост банку» дополнительные депозиты на 174,2 млрд руб. для того, чтобы они могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы. На базе «Траста», «Рост банка» и АвтоВАЗбанка создается Фонд плохих долгов, куда «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк передадут непрофильные и плохие активы. Планируется, что к концу 2018 г. размер активов фонда может достичь 2,1 трлн руб.

ЦБ передал на санацию в подконтрольный себе ФКБС «ФК Открытие» в конце августа 2017 г., Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк – в декабре прошлого года. О санации АТБ через ФКБС было объявлено в апреле 2018 г.