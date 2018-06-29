ЦБ выдаст санируемым банкам еще 217 млрд рублей

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк выдаст санируемым «ФК Открытие», «Трасту» и «Рост банку» дополнительные депозиты на 174,2 млрд руб. для того, чтобы они могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы. Об этом регулятор объявил в пятницу вечером.

ЦБ создает Фонд плохих долгов на базе «Траста», «Рост банка» и Автовазбанка, куда санируемые банки («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) и компании группы передадут непрофильные и плохие активы. Планируется, что к концу 2018 г. размер активов фонда может достичь 2,1 трлн руб. Финансироваться они будут депозитами ЦБ. Весной регулятор уже разместил в «Трасте», «Росте» и Автовазбанке депозиты – совокупно на 1,51 трлн руб. За счет этого банки вернули средства, которые привлекли от материнских и родственных банков, а те частично отдали регулятору ликвидность, которую привлекали накануне и в процессе санации.

Но в расчет вошли не все плохие и непрофильные активы – они есть еще в «ФК Открытие», а также на балансах Бинбанка, пенсионных фондов и «Росгосстраха». «ФК Октрытие» будет передавать активы путем выделения банка «Открытие специальный», который затем будет присоединен к «Трасту». На эту операцию ЦБ даст депозит «ФК Открытие» на 63,3 млрд руб. Совокупные активы банка «Открытие специальный» составят порядка 170 млрд руб. после вычета резервов под обесценение, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Это в том числе облигации «Открытие холдинга» на 64 млрд руб. и облигации О1 Group на 14 млрд руб., указал он. Активы «ФК Открытие» будут передаваться вместе с обязательствами банка по ранее предоставленному депозиту на 107 млрд руб., а также вместе с обязательствами по новому депозиту на 63,3 млрд руб., объясняет он. Депозиты ЦБ предоставляет по ставке 0,5% годовых, указал он.

Скупкой плохих активов у Бинбанка, НПФ «Лукойл-гарант», НПФ Электроэнергетики, НПФ «РГС» и «Росгосстраха» займутся «Траст» и «Рост». Они дополнительно получат от ЦБ депозиты на 73,8 и 37,1 млрд руб. соответственно. Сроки депозитов – 3-5 лет. Депозит для «Траста» предусматривает выкуп активов с балансов НПФ и «Росгосстраха», а также возможность предоставления финансирования для проектов банка непрофильных активов до 10 млрд руб. траншами, возможность финансирования операционных расходов банка непрофильных активов до 3 млрд руб. и возможность погашения обязательств перед кредиторами «Траста» до 17 млрд руб. траншами, рассказывает представитель ЦБ. У НПФ «Траст» выкупит проблемные активы на 24 млрд руб.

В итоге совокупный размер активов Фонда плохих долгов составит около 1,9 трлн руб. без учета будущего присоединения Автовазбанка, говорит представитель ЦБ.

Новый капитал для «Открытия»

В пятницу ЦБ объявил, что выкупит допэмиссию «ФК Открытие» на 42,7 млрд руб. Большая часть из этой суммы – 31,8 млрд руб. – пойдет на оказание финансовой помощи трем дочерним пенсионным фондам. Еще 2 млрд руб. из нее получит «Банк РГС», а оставшиеся 8,9 млрд руб. пойдут в капитал самого «ФК Открытие».

На балансах компаний группы обесценились кредиты и облигации «Открытие холдинга», активы О1 Group, а также акции «Росгосстраха», говорит представитель ЦБ. В декабре 2017 г., когда финансирование только выделялось, вариант предоставления дополнительного финансирования предусматривался, и теперь оно потребовалось, поскольку риски обесценения реализовались.

«Банку "Открытие" больше не потребуются средства на докапитализацию в связи со снижением стоимости его активов», – говорит представитель ЦБ. Не предполагается и дополнительного финансирования НПФ, указывает он. Но есть «невысокая вероятность» предоставления дополнительных средств на докапитализацию «Росгосстраха», но это несущественные объемы, заключает представитель ЦБ.