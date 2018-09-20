ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка

Похоже, в Крыму (на фото – «Ласточкино гнездо») для ЦБ действуют особые правила: регуляторы не раскрыли финансирование санации Генбанка Денис Абрамов / Ведомости

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд руб., говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд руб.

Представитель АСВ подтвердил «Ведомостям», что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проекты, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сетуя, что более жесткий контроль не решает проблему.

После принятия закона санации проходили по новому механизму («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и др.). Лишь санация Генбанка, о которой ЦБ объявил в августе 2017 г., прошла по старинке, хотя закон уже действовал.

Этот банк в 2014 г. одним из первых отправился работать в Крым, он участвовал в выплате страховок местным вкладчикам. Возможно, этим объясняется выбор механизма санации и инвестора – им стал Собинбанк, «дочка» попавшего под санкции банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Представитель ЦБ тогда говорил «Ведомостям», что привлечение инвестора предотвратит утрату Генбанком финансовой устойчивости и собственных средств. По его словам, Собинбанк не просил финансовой поддержки, поскольку располагает достаточными собственными ресурсами.

Но что-то пошло не так. В январе Генбанк сообщил, что план санации предусматривает финансовую помощь от АСВ «в размере, достаточном для обеспечения восстановления его финансового положения». А на этой неделе Центробанк объявил, что утвердил изменение плана финансового оздоровления Генбанка: он может 10 лет не соблюдать нормативы – до 2029 г., а его санатор запланировал рост кредитного портфеля и формирование портфеля ценных бумаг, которые «будут использованы в качестве источника погашения обязательств банка» перед АСВ и формирования капитала.

Ни ЦБ, ни АСВ о выделении кредита не сообщали, Генбанк его сумму не раскрыл. Представители ЦБ и Собинбанка не ответили на вопросы.

Половина активов Генбанка также размещена в ЦБ – 21,9 млрд из 42,6 млрд руб. на 1 августа, следует из его отчетности. Разница ставок помогает банку зарабатывать и пополнять капитал. Портфель ценных бумаг банка – 11,9 млрд руб., кредиты – 5 млрд руб. «У банка есть операционный доход: за полгода у него почти 1 млрд руб. процентных доходов плюс комиссионные доходы. Это хорошие показатели, и времени ЦБ предоставил банку много, по идее, Генбанку должно хватить полученных средств, чтобы решить проблемы и заработать новый капитал, если ничего не изменится со ставками», – говорит Данилов.

Очевидно, что ЦБ решил использовать старую схему из-за опасений санкций, отмечает бывший сотрудник регулятора, удивляясь, почему не раскрыли, что предоставляли льготный кредит. «Здесь есть санкционный риск: ФКБС – это отдельная организация, западные партнеры могли бы включить ее в санкционные списки, это меньший масштаб, чем включить, например, АСВ или ЦБ. Последний к тому же еще и владеет акциями Сбербанка», – говорит партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Кроме того, вместе с ФКБС под санкции могли бы попасть и банки, которые он теперь санирует, – группа «ФК Открытие», Бинбанк, «Рост банк» и др., заключает он.