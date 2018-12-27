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Роскомнадзор направил провайдеру «Кэшбери» уведомление о блокировке ее сайтов

Роскомнадзор направил компании «Кэшбери» уведомление о блокировке ее сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления ростовского Роскомнадзора Андрея Романова.

По его словам, 26 декабря сайты «Кэшбери» внесены в Единый реестр запрещенной информации. Решение суда вступило в законную силу 18 декабря, отметил Романов. Он напомнил, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о блокировке сайтов «Кэшбери» в ноябре. Суд пришел к выводу, что публикуемая на сайтах «Кэшбери» информация вводит в заблуждение потребителей.

У «Кэшбери» два сайта – кэшбери.рф и cashbery.com. На момент публикации материала они оба были доступны в России.

Этой осенью Центробанк пожаловался в Генпрокуратуру и МВД на «Кэшбери». «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Регулятор оценивал ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1–3 млрд руб.

При этом ЦБ не мог самостоятельно остановить работу «Кэшбери», потому что у компании нет лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. Сама компания отрицала обвинения в создании финансовой пирамиды. Однако в ноябре «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Против компании развернута целая армия журналистов, объяснял владелец платформы Артур Варданян. По его словам, «Кэшбери» погасит свои долги перед клиентами.

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