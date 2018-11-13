Почему финансовые пирамиды в России не теряют популярности

За три года ЦБ выявил их почти 700. Пострадавших тысячи, счет потерь идет на миллиарды

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Ведомости

Москва, 2012 год, пятничный вечер в популярном тогда баре на Большой Дмитровке. Два молодых человека за барной стойкой рекламируют собравшейся вокруг них компании таких же молодых людей «МММ» Сергея Мавроди. В том году Мавроди, уже успевший отсидеть срок за мошенничество, в который раз перезапускал свою финансовую пирамиду. Молодые люди в баре воодушевленно рассказывали о гениальности Мавроди, о сверхприбылях, уверяли, что «тема работает», и зазывали участвовать.

С тех пор прошло уже шесть лет, в этом году Мавроди скончался, но ситуация кардинально не изменилась. Череда охотников за сверхприбылью не иссякает.

С 2015 г. по 1 октября этого года Центробанк выявил более 650 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, говорит представитель регулятора. За девять месяцев этого года их было обнаружено 134: из них 63 были зарегистрированы как ООО, 40 работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, три – под вывеской потребительских кооперативов. Еще 17 организаций представитель ЦБ называет «так называемыми хайп-проектами, работавшими исключительно в интернете». Они не имели офисов, не обладали никакой регистрацией и действовали через электронные кошельки.

Крупнейший случай