Банковский регулятор Европы отказался расследовать дело об отмывании в Danske Bank
Наблюдательный совет Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля проголосовал за то, чтобы отклонить черновой вариант доклада о нарушениях в работе датских и эстонских регуляторов, которые не смогли выявить масштабные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Вариант доклада был «решительно отклонен» советом, и хотя некоторые его члены признали, что неудачи в надзоре двух регуляторов были, они не «составляют нарушения закона» ЕС, говорится в письме EBA в Еврокомиссию от 26 апреля.
Об этом сообщает Financial Times (FT), которая ознакомилась с черновым вариантом 45-страничного доклада. В нем говорится, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона ЕС, включая «значительные недостатки» в сотрудничестве банковских регуляторов Дании и Эстонии, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske финансово-юридических экспертиз (процедур due diligence) и недостаточный анализ его системы корпоративного управления. В докладе также предлагались меры для исправления ситуации в этих двух странах.
Скандал с Danske Bank разгорелся в 2018 г., когда стало известно, что в 2007–2015 гг. через его подразделение в Эстонии было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ. Как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske. Эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, сообщала The Wall Street Journal. Затем они все-таки решились провести проверку в офисе эстонского филиала и выявили массовые нарушения. Датские же регуляторы довольствовались уверениями штаб-квартиры Danske, что она регулярно проверяет эстонский филиал.
Надзором в сфере борьбы с отмыванием в ЕС занимаются национальные банковские органы, а единых стандартов нет.
Чиновники Еврокомиссии и группа депутатов Европарламента, которой EBA также сообщило о своем решении, оказались им крайне недовольны. Как сказал FT еврокомиссар по финансовым услугам Валдис Домбровскис, необходим закон, который бы изменил способ принятия решения в EBA (где нет постоянно действующего правления, а руководящие функции исполняет наблюдательный совет, состоящий из представителей центробанков и других банковских регуляторов стран ЕС). Евродепутат от Германии Свен Гигольд, выступающий за ужесточение борьбы с отмыванием денег, назвал решение EBA «постыдным» и призвал Еврокомиссию использовать собственные полномочия, чтобы наказать Данию и Эстонию за нарушения закона ЕС.
Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР
Крупнейший на сегодня случай: через эстонский филиал датского банка в 2007-2015 гг. прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), значительная часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из 15 000 счетов около 6200 имеют «высочайшие индикаторы риска», признал Danske.
Расследования, в том числе уголовные, ведут Дания, Эстония, Великобритания, Франция, США
В 2007-2015 гг. между Danske и Swedbank было проведено подозрительных операций на $5,8 млрд, сообщил шведский телеканал SVT.
Расследования ведут финансовые власти Швеции и Эстонии
Через банк могло пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Сергея Магнитского; деньги перечислялись из литовского Ukio Bankas и уходили в офшоры на BVI и в Панаме, сообщила финская телекомпания YLE. По данным датской Berlingske, в копенгагенский офис приходили средства из Азербайджана. Фонд Hermitage Билла Браудера подал заявления властям четырех скандинавских стран, утверждая, что через Nordea прошли подозрительные деньги на $405 млн.
Швеция не стала вести расследование, остальные страны изучают вопрос
Расследование OCCRP выявило использование ряда европейских банков для перевода в 2006-2013 гг. средств через офшорные фирмы «Тройки диалог» (зачастую – с использованием счетов в Ukio). Среди них три крупнейших банка Нидерландов. На счет Heesen Yachts в Rabobank за строительство двух яхт было переведено 43 млн евро, сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer
На покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts было переведено около 190 млн евро – через подразделение ABN Amro, которое в результате поглощения банка в 2007-2008 гг. оказалось у Royal Bank of Scotland.
Информации о том, что в Нидерландах начато расследование против местных банков, не появлялось
Сотни миллионов евро прошли через московский офис ING, написала Trouw. Так, на счет кипрской Popat в Москве поступило почти 350 млн евро от компаний из сети «Тройки», в том числе более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, куда деньги в тот же день пришли от панамских компаний. Что с ними стало дальше – неизвестно. В 2009 г. ING в Бельгии сообщил местному регулятору, что его счета в стране могли использоваться для отмывания денег из Ukio. Около 220 офшорных фирм, включая Popat, перевели так около 1,7 млрд евро в 2006-2009 гг., выяснили бельгийские следователи
Через подразделение турецкого банка в Нидерландах прошло 200 млн евро, отправленных из двух литовских банков, участвовавших в сети «Тройки», сообщили нидерландские СМИ
Более $889 млн поступило в 2003-2017 гг. со счетов банка на счета фирм, связанных с «Тройкой», сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на OCCRP. Deutsche также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske
Hermitage Браудера подал заявление в прокуратуру Австрии, утверждая, что через банк было переведено $634 млн из Ukio и эстонского подразделения Danske. Raiffeisen участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, и игнорировал подозрительные операции, настаивает Браудер.
RBI начал внутренне расследование. Власти Австрии ранее расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными
В 2005-2012 гг. на счета Credit Agricole в Женеве в рамках более 500 трансфертов было переведено около $150 млн от компаний, связанных с «Тройкой», сообщила швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на OCCRP. Счета были зарегистрированы на пять подставных офшорных компаний с одними и теми же руководителями