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Банковский регулятор Европы отказался расследовать дело об отмывании в Danske Bank

Наблюдательный совет Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля проголосовал за то, чтобы отклонить черновой вариант доклада о нарушениях в работе датских и эстонских регуляторов, которые не смогли выявить масштабные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Вариант доклада был «решительно отклонен» советом, и хотя некоторые его члены признали, что неудачи в надзоре двух регуляторов были, они не «составляют нарушения закона» ЕС, говорится в письме EBA в Еврокомиссию от 26 апреля.

Об этом сообщает Financial Times (FT), которая ознакомилась с черновым вариантом 45-страничного доклада. В нем говорится, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона ЕС, включая «значительные недостатки» в сотрудничестве банковских регуляторов Дании и Эстонии, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske финансово-юридических экспертиз (процедур due diligence) и недостаточный анализ его системы корпоративного управления. В докладе также предлагались меры для исправления ситуации в этих двух странах.

Скандал с Danske Bank разгорелся в 2018 г., когда стало известно, что в 2007–2015 гг. через его подразделение в Эстонии было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ. Как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske. Эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, сообщала The Wall Street Journal. Затем они все-таки решились провести проверку в офисе эстонского филиала и выявили массовые нарушения. Датские же регуляторы довольствовались уверениями штаб-квартиры Danske, что она регулярно проверяет эстонский филиал.

Надзором в сфере борьбы с отмыванием в ЕС занимаются национальные банковские органы, а единых стандартов нет.

Чиновники Еврокомиссии и группа депутатов Европарламента, которой EBA также сообщило о своем решении, оказались им крайне недовольны. Как сказал FT еврокомиссар по финансовым услугам Валдис Домбровскис, необходим закон, который бы изменил способ принятия решения в EBA (где нет постоянно действующего правления, а руководящие функции исполняет наблюдательный совет, состоящий из представителей центробанков и других банковских регуляторов стран ЕС). Евродепутат от Германии Свен Гигольд, выступающий за ужесточение борьбы с отмыванием денег, назвал решение EBA «постыдным» и призвал Еврокомиссию использовать собственные полномочия, чтобы наказать Данию и Эстонию за нарушения закона ЕС.

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